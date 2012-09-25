〔国际油市〕美国原油因经济忧虑下跌,伊朗局势紧张带动布兰特原油上涨

香港已公布经济指标--2017/2/22
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
* 奥巴马称美国"将竭尽所能"阻止伊朗取得核武
* 伊朗成功试验防空系统,令原油的忧虑溢价上升
* 费城联储总裁称刺激措施的帮助不大
路透纽约9月25日电---布兰特原油期货周二在震荡交投中上涨,因伊朗的紧张局势不断升级,巩固了地缘政治忧虑溢价,但对全球经济增长的忧虑限制了油价升幅,且打压美国原油价格.
布兰特原油和美国原油期货早盘上升,因美国和伊朗的紧张关系加剧.
"美国总统奥巴马对伊朗的态度更强硬,而伊朗测试导弹,再次为原油带来地缘政治忧虑溢价,"在芝加哥的Price Futures Group的分析师Phil Flynn说.
欧元兑美元上涨,也支撑原油期货.报告显示美国9月消费者信心改善及7月房价上升.[US-ECI-CMN]
布兰特原油早盘升势在50天移动均线切入位111.43美元高出仅0.04美元就止步不前,50天移动均线备受交易商关注.布兰特原油未能上探200天移动均线切入位111.94美元,此为另一倍受关注的技术水平.
11月布兰特原油期货LCOc1升0.64美元,结算价报每桶110.45美元,交投区间介于109.44-111.47美元.
美国11月原油期货CLc1跌0.56美元,结算价报91.37美元,盘中触及93.20美元.
盘后1928 GMT,美国原油下滑至91.08美元,略高于周一低位91.06美元,尚未威胁到上周四的低位90.66美元,后者为8月初来的最位.
路透访问分析师的调查显示,料最新一周美国原油库存增加.
收盘后,美国石油协会(API)公布,美国最近一周原油库存增加33.5万桶;
汽油库存增加11.2万桶,馏分油库存减少48.3万桶.
美国取暖油HOc1小升约0.01美元,RBOB汽油RBc1升约0.05美元,或1.7%,近月10月合约将在周五到期.
费城联邦储备银行总裁普洛瑟称反对美联储最新推出的刺激举措;增加货币政策宽松度既不合适,也不可能有效.他说,第三轮量化宽松的潜在成本超过了可能出现的"微薄"裨益.[ID:nSB1796622]
美国总统奥巴马在联合国讲话时表示,美国将"竭尽所能"阻止伊朗取得核武,并指责伊朗扶助维持叙利亚的独裁政权.
伊朗的Press TV周一称,伊朗成功测试该国制造的防空系统,增加区内的不确定性.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
10月原油 91.37 -0.56 -0.6% 90.57 93.20 224,911 188,315
11月原油 91.71 -0.54 -0.6% 90.90 93.51 56,935 50,012
10月RBOB汽油 2.9671 0.0495 1.7% 2.9170 2.9846 24,923 34,352
11月RBOB汽油 2.8224 0.0347 1.2% 2.7880 2.8327 59,090 56,795
10月取暖油 3.1086 0.0099 0.3% 3.0889 3.13 24,261 31,741
11月取暖油 3.1069 0.0108 0.4% 3.0861 3.1290 56,868 54,016
ICE合约
11月布兰特 110.45 0.64 0.6% 109.44 111.47 189,128 187,245
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 410,572 363,835 530,263 1,562,283 2,306
汽油 143,252 139,696 142,307 295,664 -5,165
取暖油 154,654 136,829 137,633 327,566 1,778 (完)
--编译 利棣儿;审校 李军
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 10,700亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/23 7 2.35% 800 2017/2/23 28 2.55% 100 2017/2/24
路透首尔2月22日 - 韩元周三早盘跳涨至近一周高位，因出口商卖出美元，并且在美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新政策会议记录公布前美元走低。 0233GMT，韩元兑美元 报1,141.3，较周二收盘价1,146.1涨0.4%，接近上周四以来最高盘中水准。 Hana Futures外汇分析师Kim Doo-un称，尽管市场已大体消化了美国再一次升息的预期，交易商仍将关注与美联储未来政策有关的更多线索，同时也更加关注美国总统特朗普的税改政策。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 费城联储总裁哈克周一暗示他可能支持在3月升息。 Kim指出，韩国出口商的美元卖盘强劲，亦支持韩元周三走势。 韩股有望连续第三日上扬，韩国综合股价指数 上涨0.2%，至2,106.32点。 外资料为买超，盘中时已买超751亿韩元韩国股票。