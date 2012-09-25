〔国际油市〕美国原油因经济忧虑下跌,伊朗局势紧张带动布兰特原油上涨

* 奥巴马称美国"将竭尽所能"阻止伊朗取得核武

* 伊朗成功试验防空系统,令原油的忧虑溢价上升

* 费城联储总裁称刺激措施的帮助不大

路透纽约9月25日电---布兰特原油期货周二在震荡交投中上涨,因伊朗的紧张局势不断升级,巩固了地缘政治忧虑溢价,但对全球经济增长的忧虑限制了油价升幅,且打压美国原油价格.

布兰特原油和美国原油期货早盘上升,因美国和伊朗的紧张关系加剧.

"美国总统奥巴马对伊朗的态度更强硬,而伊朗测试导弹,再次为原油带来地缘政治忧虑溢价,"在芝加哥的Price Futures Group的分析师Phil Flynn说.

欧元兑美元上涨,也支撑原油期货.报告显示美国9月消费者信心改善及7月房价上升.[US-ECI-CMN]

布兰特原油早盘升势在50天移动均线切入位111.43美元高出仅0.04美元就止步不前,50天移动均线备受交易商关注.布兰特原油未能上探200天移动均线切入位111.94美元,此为另一倍受关注的技术水平.

11月布兰特原油期货LCOc1升0.64美元,结算价报每桶110.45美元,交投区间介于109.44-111.47美元.

美国11月原油期货CLc1跌0.56美元,结算价报91.37美元,盘中触及93.20美元.

盘后1928 GMT,美国原油下滑至91.08美元,略高于周一低位91.06美元,尚未威胁到上周四的低位90.66美元,后者为8月初来的最位.

路透访问分析师的调查显示,料最新一周美国原油库存增加.

收盘后,美国石油协会(API)公布,美国最近一周原油库存增加33.5万桶;

汽油库存增加11.2万桶,馏分油库存减少48.3万桶.

美国取暖油HOc1小升约0.01美元,RBOB汽油RBc1升约0.05美元,或1.7%,近月10月合约将在周五到期.

费城联邦储备银行总裁普洛瑟称反对美联储最新推出的刺激举措;增加货币政策宽松度既不合适,也不可能有效.他说,第三轮量化宽松的潜在成本超过了可能出现的"微薄"裨益.[ID:nSB1796622]

美国总统奥巴马在联合国讲话时表示,美国将"竭尽所能"阻止伊朗取得核武,并指责伊朗扶助维持叙利亚的独裁政权.

伊朗的Press TV周一称,伊朗成功测试该国制造的防空系统,增加区内的不确定性.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

10月原油 91.37 -0.56 -0.6% 90.57 93.20 224,911 188,315

11月原油 91.71 -0.54 -0.6% 90.90 93.51 56,935 50,012

10月RBOB汽油 2.9671 0.0495 1.7% 2.9170 2.9846 24,923 34,352

11月RBOB汽油 2.8224 0.0347 1.2% 2.7880 2.8327 59,090 56,795

10月取暖油 3.1086 0.0099 0.3% 3.0889 3.13 24,261 31,741

11月取暖油 3.1069 0.0108 0.4% 3.0861 3.1290 56,868 54,016

ICE合约

11月布兰特 110.45 0.64 0.6% 109.44 111.47 189,128 187,245

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 410,572 363,835 530,263 1,562,283 2,306

汽油 143,252 139,696 142,307 295,664 -5,165

取暖油 154,654 136,829 137,633 327,566 1,778 (完)