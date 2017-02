〔加拿大股市〕收低,因资源类股重挫

路透多伦多9月25日电---加拿大主要股指周二收低,因投资人再度忧虑全球增长前景,推低油气股及其他资源类股,但黑莓机制造商Research In Motion Ltd RIM.TO跳升,此前公司公布订户数字强劲.

在多伦多证交所S&P/TSX综合指数中,八只权重最大的成份股全为能源和矿业企业.银行股早盘上涨,但之后回落,日内收低.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低56.36点,或0.46%,报12,257.18点.周一该指数下跌70点,过去四个交易日均下跌.

该指数下滑,尽管铜和其他基本金属价格扬升,因投资人关注,尽管全球主要国家央行近期推出货币宽松政策,但迹象显示经济复苏仍不确定.

Suncor Energy Inc (SU.TO),Canadian Natural Resources Ltd (CNQ.TO)和Cenovus Energy Inc (CVE.TO)均下挫1.7%,Encana Corp (ECA.TO)跌1.9%.

Research In Motion Ltd急升5.2%,此前公司称,订户数量从今年稍早公布的7,800万增加至8,000万,令许多华尔街人士感到意外,他们原本预期订户将减少.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

