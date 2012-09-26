〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

《汇市简讯》利率市场走势暗示欧元兑美元将回调
0720GMT： * 欧元兑美元在没有诱因的情况下上涨，暗示是受资金流推动 * 似有大买家进场，令那些近期作空欧元的市场人士感到忧虑 * 如果欧元涨势纯粹是由资金流推动的，那不太可能持久 * 利率市场走势与欧元涨势相反 http://reut.rs/2kMnbgs * 利率市场走势坚定支持那些准备逢高卖出欧元兑美元的投资者 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透9月26日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
09/21/12 较上周 较上年 09/21/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 361.8 0.3 14.5 365.2 -2.4 24.2
馏分油 127.3 -0.5 -29.7 127.7 -0.5 -29.9
汽油 197.9 0.1 -19.4 195.8 -0.5 -19.0
取暖油 27.8 -1.1 -12.8 27.6 -0.8 -13.2
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.1 0.1 -0.1 -0.2
煤油型航空燃料 43.0 0.6 -2.8 44.0 0.6 -1.6
原油日加工量 14.7 -0.2 0.1 14.6 -0.3 -0.6
分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加90万桶,汽油库存增加20万桶,馏分油库存增加80万桶.(完)
* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]
* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]
* API一周美国石油库存详细报导APISTB
--整理 李军;审校 李军
0720GMT： * 欧元兑美元在没有诱因的情况下上涨，暗示是受资金流推动 * 似有大买家进场，令那些近期作空欧元的市场人士感到忧虑 * 如果欧元涨势纯粹是由资金流推动的，那不太可能持久 * 利率市场走势与欧元涨势相反 http://reut.rs/2kMnbgs * 利率市场走势坚定支持那些准备逢高卖出欧元兑美元的投资者 (完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透瑞士沃韦2月16日 - 食品集团雀巢称其今年基本营收将以增长2-4%为目标。该公司去年净利下滑且基本营收增幅逊于预期，因受到新兴市场放缓以及通缩环境的打击。
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。