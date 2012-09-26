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货币新闻 | 2012年 9月 26日 星期三 22:37 BJT

〔表格〕EIA与API一周美国石油库存数据比较

路透9月26日电---以下为美国能源资料协会(EIA)和美国石油协会(API)最新一周原油及石油产品库存数据对照表.

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

09/21/12 较上周 较上年 09/21/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 361.8 0.3 14.5 365.2 -2.4 24.2

馏分油 127.3 -0.5 -29.7 127.7 -0.5 -29.9

汽油 197.9 0.1 -19.4 195.8 -0.5 -19.0

取暖油 27.8 -1.1 -12.8 27.6 -0.8 -13.2

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.1 0.1 -0.1 -0.2

煤油型航空燃料 43.0 0.6 -2.8 44.0 0.6 -1.6

原油日加工量 14.7 -0.2 0.1 14.6 -0.3 -0.6

分析师原本预估EIA会公布上周原油库存增加90万桶,汽油库存增加20万桶,馏分油库存增加80万桶.(完)

* EIA一周美国石油库存相关报导[EIA/S]

* EIA一周美国石油供需平衡表 [EIA/D]

* API一周美国石油库存详细报导APISTB

--整理 李军;审校 李军

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