版本:
中国
市场报道 | 2012年 9月 26日 星期三 22:05 BJT

〔美国热股〕雅虎CEO上任来首谈复兴策略,股价上涨

路透9月26日电---雅虎(YHOO.O)首席执行官梅耶尔(Marissa Mayer)周二于上任来首次向全公司发表讲话,提出公司的总体目标,得到员工的热情回应.

据数位知情消息人士称,梅耶尔在讲话中主要概述了改革战略的总体构想而非具体细节.此次员工会议受到严密控制.[ID:nSB1797808]

雅虎股价周三盘初上涨0.32%,报15.72美元.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐