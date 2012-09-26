〔美国热股〕谷歌股价下跌,此前Canaccord Genuity上调谷歌目标价21%

欧股业绩：雀巢去年获利逊于预期，今年基本营收将以增长2-4%为目标
路透瑞士沃韦2月16日 - 食品集团雀巢称其今年基本营收将以增长2-4%为目标。该公司去年净利下滑且基本营收增幅逊于预期，因受到新兴市场放缓以及通缩环境的打击。
路透9月26日电---Canaccord Genuity将谷歌(GOOG.O)目标价上调21%,称谷歌受益于台式电脑的点击付费广告业务好转及适度转向移动设备.
Canaccord Genuity将谷歌目标价从700美元上调至850美元,维持"买入"评级.
谷歌股价周三早盘下滑0.79%,报743.23美元.(完)
--编译 李春喜;审校 利棣儿
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路透瑞士沃韦2月16日 - 食品集团雀巢称其今年基本营收将以增长2-4%为目标。该公司去年净利下滑且基本营收增幅逊于预期，因受到新兴市场放缓以及通缩环境的打击。
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6