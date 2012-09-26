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市场报道 | 2012年 9月 26日 星期三 22:50 BJT

〔美国热股〕谷歌股价下跌,此前Canaccord Genuity上调谷歌目标价21%

路透9月26日电---Canaccord Genuity将谷歌(GOOG.O)目标价上调21%,称谷歌受益于台式电脑的点击付费广告业务好转及适度转向移动设备.

Canaccord Genuity将谷歌目标价从700美元上调至850美元,维持"买入"评级.

谷歌股价周三早盘下滑0.79%,报743.23美元.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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