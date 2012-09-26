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货币新闻 | 2012年 9月 27日 星期四 01:05 BJT

〔表格〕美国财政部标售五年期公债得标利率为0.647%,投标倍数为3.06

路透华盛顿9月26日电---美国财政部称,五年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.647%

中值 0.619%

低值 0.568%

价格/得标

价格 99.891985

高值得标比率 39.89%

投标倍数 3.06

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 35,000,024,600

总投标 107,078,012,600

竞争性投标得标 34,979,612,000

非竞争性投标得标 20,412,600

FED附加 0

初级市场交易商投标 75,030,000,000

初级市场交易商得标 16,521,780,000

直接投标 13,795,000,000

直接投标得标 3,750,000,000

间接投标 18,232,600,000

间接投标得标 14,707,832,000

发行细节

发行日 2012/10/01

到期日 2017/09/30

CUSIP码 912828TS9

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

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