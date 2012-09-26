〔表格〕美国财政部标售五年期公债得标利率为0.647%,投标倍数为3.06

全球矿业：印尼自由港所运营Grasberg铜矿已完全停业--工会领导
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。
路透华盛顿9月26日电---美国财政部称,五年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.647%
中值 0.619%
低值 0.568%
价格/得标
价格 99.891985
高值得标比率 39.89%
投标倍数 3.06
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 35,000,024,600
总投标 107,078,012,600
竞争性投标得标 34,979,612,000
非竞争性投标得标 20,412,600
FED附加 0
初级市场交易商投标 75,030,000,000
初级市场交易商得标 16,521,780,000
直接投标 13,795,000,000
直接投标得标 3,750,000,000
间接投标 18,232,600,000
间接投标得标 14,707,832,000
发行细节
发行日 2012/10/01
到期日 2017/09/30
CUSIP码 912828TS9
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 利棣儿;审校 李军
路透雅加达2月16日 - 一家工会周四称，印尼Grasberg巨型铜矿已停止所有工作，该矿由美国自由港麦克默伦铜金矿公司当地部门负责运营，距离印尼暂停铜精矿出口才刚刚超过一个月。
* 日股日指数收低0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.27%，美国原油期货下滑0.08%，美国10年期公债收益率报2.4825%，日本指标公债收益率报0.095%
路透台北2月16日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超33.28亿台币，连六个交易日 买超共计361.29亿台币；上交易日修正后为买超130.02亿台币。 三大法人今日合计买超23.39亿台币，上交易日修正后为买超131.15亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 2/16 +33.28 +23.39 2/15 +130.02r +131.15r 2/14 +56.04 +55.93r 2/13 +44.43 +54.03r 2/10 +56.30r +72.81r 2/9 +41.22r +50.94r 2/8 -60.93 -6