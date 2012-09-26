〔欧元债市〕西班牙公债收益率升穿6%,因不确定该国何时申请救助

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
* 西班牙公债收益率上升,此前该国首相拉霍伊发表有关申请救助的言论
* 风险厌恶情绪推动德债涨逾一个大点
* 德债标售并未获全额认购,意大利公债标售料将顺利被市场吸纳
路透伦敦9月25日电---西班牙公债收益率(殖利率)周三升至6%以上,避险德债价格上扬,因债市向西班牙施压,促使其寻求救助,进而获得欧洲央行购债计划的支持.
西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)周三表示,他已做好准备为身陷困境的西班牙寻求新救助,但前提是债务融资成本在过长的时间内保持在过高水平.[ID:nSB1798028]
拉霍伊显然对申请救助犹豫不决,救助行动曾导致多位欧元区国家总理下台,同时,马德里街头爆发大规模反撙节示威游行.
"拉霍伊的讲话有些目光短浅.他的言论几乎是在鼓励市场推高西班牙公债收益率,"Bayerische Landesbank利率策略师Norbert Wuthe说.
"我估计只需几天或者几周的时间,西班牙就会被迫申请救助."
西班牙10年期公债ES10YT=TWEB收益率尾盘升28个基点,至6.06%.西班牙两年期公债ES2YT=TWEB收益率上升25个基点,至3.48%.
德国,荷兰和芬兰周二发表联合声明,声明内容多数与6月欧盟峰会上达成的协议一致.这也打压欧元区二线国家公债表现.
声明设定条件,要求接受援助的国家允许欧元区永久救助基金欧洲稳定机制(ESM)对风险银行进行资产重组.但声明中所指的是未来的银行业问题,而不是当前的银行业问题.
风险厌恶环境推动德债上涨,尽管此前进行的10年期德债标售未获全额认购,此次标售的目标筹资规模为50亿欧元.[ID:nSB1798528]
在二级市场,10年期德债收益率DE10YT=TWEB跌14个基点,报1.45%,从仅一周前的约1.7%下跌.德债期货FGBLc1大涨151个跳动点,报141.57.
目前的市场人气可能令投资人密切关注周四进行的意大利公债标售,但分析师普遍预期,规模最多为70亿欧元的五年和10年意大利公债标售将获足够需求.
意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB升10个基点,至5.21%.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
0315GMT，韩元兑美元 报1,140.5，较周三收盘1,142.2涨0.2%；盘中触及2016年11月9日以来最高1,133.0。