〔欧洲股市〕录得两个月来最大单日跌幅,因西班牙和希腊爆发反撙节示威

* EuroSTOXX 50指数重挫2.7%,为8月2日来最大跌幅

* 西班牙和希腊的示威令投资者人气受压

* 路透调查预计欧股至明年年中将缓慢上行

路透伦敦9月26日电---欧洲股市周二录得两个月来最大单日跌幅,因希腊和西班牙爆发反撙节示威,示威者与警察发生冲突,凸显欧元区在走出衰退和金融危机的道路上面临的阻碍.

金融股.SX7P跌幅居前,因投资者在今夏受央行刺激举措预期推动大涨后锁定获利.欧元区成员国官员有关如何调整受困银行资本结构的讲话存在分歧,使市场对金融板块的信心进一步受创.

新出炉的一系列疲弱数据,以及全球各地企业发布的低迷报告重压对经济周期最为敏感的类股,其中包括汽车.SXAP和基本资源.SXPP类股.

欧元区蓝筹股指数Euro STOXX 50指数.STOXX50E收盘急跌2.7%,报2,498.52点,为8月初以来最大单日跌幅.跌势在近期升势的23.6%费波纳奇回档位获得技术性支撑.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低1.9%,报1,100.98点.

"最后,欧元区数据和情势仍十分低迷,"Natixis的投资策略师Benoit Peloille表示,"股市已明显反弹,有一定回调的空间,但我们认为仅此而已."

西班牙IBEX指数.IBEX重挫3.9%,有关富裕的加泰罗尼亚地区独立的呼声令市场更为担心.

但许多投资人认为央行的行动为股市提供了支撑,他们正寻找逢低买入的机会.

路透季度股市调查显示,市场预计欧股至明年年中将继续上行,尽管速度可能比过去三个半月慢许多.

英国富时100指数.FTSE收跌1.56%,报5,768.09点;德国股市DAX指数.GDAXI劲挫2.0%,报7,276.51点;法国CAC-40指数.FCHI大幅回落2.82%,报3,414.84点.(完)

--编译 母红;审校 李军

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