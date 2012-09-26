〔纽约期市〕ICE原糖期货因预期大量交割而下跌,印度进口带动的升势消散

路透纽约/伦敦9月26日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周三由升转跌,因印度两年来首次进口糖的消息带动糖价上涨,但升势昙花一现,市场焦点转向大规模交割的预期.
罗布斯塔咖啡期货触及六周高位后下跌,而阿拉比卡咖啡期货及可可也下滑,因美元上涨及金融市场普跌,令商品市场处于守势.
全球股市下跌,欧元兑美元跌至两周低位,因西班牙经济大幅下滑及借贷成本攀升,令欧债危机正在恶化的忧虑加重.
汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB下跌约1.3%,至302.59,此为8月20日来的最低水平.
期糖在五个交易日内首次下跌,市场焦点放在本周结束时10月合约到期料有大量交割.
ICE-10月糖期货SBc1下跌0.29美分,或1.5%,收报每磅19.57美分.交投最活跃的3月合约SBH3收低0.34美分,或1.6%,收报每磅20.38美元.
印度糖厂签订合约,将买入最多45万吨于10-12月交付的巴西原糖,因印度国内糖价和海外糖价的价差走宽,使两年来印度首次进口糖,消息短暂推动糖价上扬.
"较全面的前景仍没有改变.未来约六个月,市场将出现大量供应过剩,"Capital Economics的Muktadir Ur Rahman还表示,全球经济忧虑可能令糖价承压.
"当印度成为糖净进口国,将会对糖价造成影响.不过,基于印度国内的出产状况,我认为在2012/13年印度不会是净进口国,"Rahman说.
伦敦12月白糖期货LSUc1下跌5.80美元,或1%,收报每吨570.30美元.
可可期货小跌,因在9月初触及10个月高位后下跌了10%,市场稍作喘息.可可需求疲弱仍是市场忧虑所在,欧洲第三季可可加工数据将在10月中公布,料将显示较上年同期减少多至20%.
ICE-12月可可期货CCZ2收跌14美元,或0.6%,报每吨2,469美元.
英镑兑美元下跌扶助支持英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)的软商品价格.伦敦12月可可期货LCCZ2跌1英镑,报每吨1,597英镑.
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2收低4.20美分,或2.4%,报每磅1.6945美元.11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2仅收低14美元,或0.7%,报每吨2,130美元,此前触及六周高位2,150美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军