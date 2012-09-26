〔金属期市〕期铜下跌,因欧债危机忧虑重燃

* 西班牙和希腊情势令欧元承压
* 在中国假期前,现货铜需求疲弱
路透纽约/伦敦9月26日电---铜价周三下跌,因投资人卖出金属和其他风险资产,西班牙和希腊街头示威令投资人重新忧虑欧债危机及其对全球经济增长的影响.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收跌1.9%,报每吨8,120美元,上日攀升1.1%.
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2下挫4.85美分,结算价报每磅3.71美元,盘中交易区间为3.6805-3.7565美元.
渣打分析师Daniel Smith表示,"央行行动后价格走势较基本面超前,但目前市场普遍认识到升势过度,问题还未真正解决."
"目前市场的重大忧虑是欧元区及中国较疲软的基调.中国已下调明年宏观预估,且基本金属的许多基本面也直指疲弱的市况:实货溢价下跌及8月表观消费量减少."
投资人的焦点转向欧元区,因西班牙街头示威者和警方发生冲突,他们反对新一轮节支措拖.
在希腊,警方向投掷汽油弹和石头的年轻人发射催泪瓦斯,数以万计的希腊人上街,为多个月以来最大规模的反撙节示威行动.
三个月期锡CMSN3跌3%,收报每吨20,800美元.
三个月期铝CMAL3收盘时没有成交,买方最后出价为每吨2,072美元,较周二尾盘跌1.3%.
三个月期锌CMZN3跌3%,收报每吨2,071美元,三个月期镍CMNI3收盘时没有成交,最后买方出价为每吨18,055美元,较周二尾盘跌2%,三个月期铅跌2.6%,收报2,264美元.
以下为1631 GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 370.90 -5.50 -1.46 344.75 7.59
LME期铝 2079.00 -26.00 -1.24 2020.00 2.92
LME期铜 8129.00 -146.00 -1.76 7600.00 6.96
LME期铅 2265.25 -59.75 -2.57 2034.00 11.37
LME期镍 18055.00 -345.00 -1.88 18650.00 -3.19
LME期锡 20675.00 -775.00 -3.61 19200.00 7.68
LME期锌 2079.00 -57.00 -2.67 1845.00 12.68
上海期铝 15685.00 45.00 +0.29 15845.00 -1.01
上海期铜 59120.00 -20.00 -0.03 55360.00 6.79
上海期锌 15550.00 45.00 +0.29 14795.00 5.10
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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