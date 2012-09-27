更正:〔国际油市〕油价下跌,因欧洲危机巩固了经济成长疑虑

(更正:译文有误,文末表格中NYMEX原油合约的月份应分别为11月和12月,而非10月和11月)

* 在希腊反撙节罢工进行时,街头爆发冲突

* 西班牙央行警告该国GDP"大降"

* EIA称上周美国原油和油品库存减少

* 美国汽油期货上扬逾3%

* 关注美国周四公布的初请失业人数

路透纽约9月26日电---原油价格周三下跌,因欧债危机升级及对经济增长放缓的忧虑加重,而美国汽油期货跳升逾3%,因库存减少及供应不确定.

西方国家和伊朗就伊朗核计划的争端持续,限制布兰特原油期货的跌幅,布兰特原油期货对中东和非洲原油供应的反应较敏感.

欧债问题加深,因西班牙经济进一步放缓,且雅典和马德里街头的反撙节示威者和警察发生冲突.欧元兑美元下跌至两周低点,美元指数.DXY上涨,令原油和铜等以美元计价的工业商品承压.

"今天是'避险交易',"Petromatrix能源分析师Olivier Jakob说,希腊罢工和西班牙街头示威愈演愈烈."

欧洲情势发展盖过了美国能源资料协会(EIA)数据显示上周美国原油库存减少245万桶带来的利多人气,市场原来预期原油库存增加.

11月布兰特原油期货LCOc1跌0.41美元,结算价报每桶110.04美元,此前跌至108.45美元.上周四布兰特原油触及107.10美元的六周低位,但本季仍可望上升12%.

美国11月原油期货CLc1跌1.39美元,结算价报89.98美元,低于其100天移动均线切入位90.27美元,且为8月2日来的最低结算价及首次跌穿90美元.周三低位为88.95美元,为8月3日触及87.23美元来的最低水平.

美国原油第三季可望录得约6%升幅.

美国RBOB汽油期货RBc1跳升约11.40美分,或3.8%,升至每加仑3美元以上,尽管其他油市商品下跌.

汽油价格受到提振,因报导称Irving Oil Ltd在加拿大新布伦兹维克省的炼厂发生爆炸,尽管之后该公司称,是一油罐发生爆炸,炼厂已恢复正常运作.

EIA称,美国一周汽油库存减少48.1万桶,至1.9583亿桶,预估为增加20万桶.美国一周馏分油库存减少48.2万桶,至1.2775亿桶,预估为增加80万桶.[ID:nSB8567349]

美国取暖油HOc1小跌约0.06%,因近月10月合约将在周五到期.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 89.98 -1.39 -1.5% 88.95 91.34 260,057 239,024

12月原油 90.34 -1.37 -1.5% 89.30 91.65 93,318 62,670

10月RBOB汽油 3.0811 0.1140 3.8% 2.9775 3.0874 24,233 41,551

11月RBOB汽油 2.8738 0.0514 1.8% 2.8129 2.8874 91,400 63,105

10月取暖油 3.1068 -0.0018 -0.1% 3.0643 3.1088 17,066 30,583

11月取暖油 3.1025 -0.0044 -0.1% 3.0612 3.1057 72,597 61,115

ICE合约

11月布兰特 110.04 -0.41 -0.4% 108.45 110.23 193,731 195,935

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 522,814 436,492 529,174 1,555,863 6,420

汽油 218,938 164,877 142,307 295,664 -5,165

取暖油 181,378 167,959 137,633 327,566 1,778(完)