〔加拿大汇市〕加元兑美元触及两周低位,跟随全球股市和商品市场下跌

路透多伦多9月26日电---加元兑美元周三触及两周低位,跟随全球股市和商品市场下跌,因忧虑西班牙对改革的承诺,加之在全球经济前景的持续疑虑之上.
全球股市下跌,欧元兑美元跌至两周低点,因马德里连续第二天发生反撙节示威暴力,且传闻西班牙富裕的加泰罗尼亚(Catalonia)地区意图独立.西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)誓言将致力进行财政和结构性改革.
希腊罢工及欧元区高级官员在应对危机的新政策上不协调的迹象,令投资人的忧虑加重,使欧洲央行近期公布购债计划以缓和市场忧虑的行动失色.
加元兑美元CAD=D4收报0.9852加元或1.0150美元,低于周二收盘价0.9806加元或1.0198美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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