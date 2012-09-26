〔全球金市〕金价下滑但脱离两周低点,市场关注欧债危机

* 金价触及两周低点,受美元上涨打压
* 关注欧债危机情势发展
路透纽约9月26日电---金价周三收低,但脱离盘中稍早触及的两周低点,因美元走强和油价下滑引发投资人在近期金价大涨后获利了结.
数据显示,美国8月新屋销售仍在近两年高位,房价持于逾五年高位后,美元上涨,金价受压.
金价扩大跌势至第三天,但本月迄今仍上扬3.5%,对央行刺激措施希望带动金价大涨.
周二,金价走软,因西班牙大规模反对撙节措施的示威活动令投资人对欧债危机的担忧重燃.
1951GMT,现货金XAU=跌0.5%,报每盎司1,751.50美元,盘中稍早触及1,737.50美元的两周低点.
COMEX-12月期金GCZ2结算价跌12.80美元,报每盎司1,753.60美元.路透初步数据显示,总成交量较250日均值高约10%.
根据路透数据,黄金支持的上市交易基金(ETF)所持黄金量增加约30万盎司,至创纪录的7,406.3万盎司,多数增持来自SPDR Gold Trust (GLD).
现货银XAG=升0.7%,报每盎司33.93美元.现货铂金XPT=升0.5%,报每盎司1,628.20美元.现货钯金XPD=跌1.1%,报624美元.
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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 GCQ2 1753.60 -12.80 -0.7 1738.30 1768.40 177,268
COMEX白银期货 SIN2 33.94 -0.008 0.0 33.360 34.110 46,162
COMEX铂金期货 PLN2 1634.40 2.60 0.2 1612.30 1636.20 10,535
COMEX钯金期货 PAU2 625.85 -15.00 -2.3 617.45 640.95 3,991
现货金 XAU= 1751.50 -8.54 -0.5 1738.48 1765.40
现货银 XAG= 33.930 0.230 0.7 33.380 34.040
现货铂金 XPT= 1628.20 7.70 0.5 1616.25 1633.00
现货钯金 XPD= 624.00 -7.20 -1.1 619.77 638.25
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
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