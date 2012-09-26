〔加拿大股市〕连跌第五天,受累于欧元区情势及油价下跌

路透多伦多9月26日电---加拿大主要股指周三连跌第五天,能源股领跌,因油价下跌及投资人忧虑欧元区新一轮紧张情势.
加拿大主要股指目前全数回吐了本月稍早美国联邦储备理事会(美联储)公布新的重大刺激措施以来录得的升幅.欧洲央行也公布类似的刺激措施.
希腊和西班牙的反撙节示威行动升级,令投资人不安,他们原本已忧虑全球经济增长疲弱.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低24.32点,或0.20%,报12,232.86点,此为9月12日来的最低收位.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI