版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 28日 星期五 01:05 BJT

〔表格〕美国财政部标售七年期公债得标利率为1.055%,投标倍数为2.61

路透华盛顿9月27日电---美国财政部称,七年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 1.055%

中值 1.023%

低值 0.950%

价格/得标

价格 99.629938

高值得标比率 82.60%

投标倍数 2.61

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 29,000,017,700

总投标 75,753,348,700

竞争性投标得标 28,993,869,000

非竞争性投标得标 6,148,700

FED附加 0

初级市场交易商投标 52,710,000,000

初级市场交易商得标 13,952,850,000

直接投标 10,326,900,000

直接投标得标 4,928,898,000

间接投标 12,710,300,000

间接投标得标 10,112,121,000

发行细节

发行日 2012/10/01

到期日 2019/09/30

CUSIP码 912828TR1

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐