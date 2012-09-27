〔表格〕美国财政部标售七年期公债得标利率为1.055%,投标倍数为2.61

《中国报摘》--中国证券报2月17日
--在中国同业市场资金面趋紧、MPA（宏观审慎评估体系）考核等多重因素的影响下，目前中小银行面临“资金荒”风险，公募基金委外业务随之受到波及。同时，监管部门可能加大对委外定制基金的监管力度，相关业务可能出现调整。
路透华盛顿9月27日电---美国财政部称,七年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 1.055%
中值 1.023%
低值 0.950%
价格/得标
价格 99.629938
高值得标比率 82.60%
投标倍数 2.61
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 29,000,017,700
总投标 75,753,348,700
竞争性投标得标 28,993,869,000
非竞争性投标得标 6,148,700
FED附加 0
初级市场交易商投标 52,710,000,000
初级市场交易商得标 13,952,850,000
直接投标 10,326,900,000
直接投标得标 4,928,898,000
间接投标 12,710,300,000
间接投标得标 10,112,121,000
发行细节
发行日 2012/10/01
到期日 2019/09/30
CUSIP码 912828TR1
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 利棣儿;审校 李军
--在中国同业市场资金面趋紧、MPA（宏观审慎评估体系）考核等多重因素的影响下，目前中小银行面临“资金荒”风险，公募基金委外业务随之受到波及。同时，监管部门可能加大对委外定制基金的监管力度，相关业务可能出现调整。
路透上海2月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8489元附近，较上日升值约140点。
路透2月17日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7592 港元) 美国股市三大指数周四收盘涨跌不一，道琼工业指数升7.91点，或0.04%，至20,619.77点，连续 第六个交易日创纪录最高收位，但只是微幅收高；而标准普尔指数受能源股跌势拖累小跌。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.570 -0.75 23411 9.510 -0.10