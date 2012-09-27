〔欧洲汇市〕英镑上涨,因英国上修GDP终值且西班牙忧虑打压欧元

《中国重要政经日程》--2月17日-9月
=============================今日重要政经日程==========================
* 市场焦点在西班牙预算,该国寻求救助存在不确定性
* 英国小幅上修第二季GDP终值,仍显示经济萎缩
* 交易商预期,欧盟向英国支付农业补贴将支持英镑表现
路透伦敦9月27日电---英镑周四上涨,兑欧元触及三周高位,因英国第二季经济萎缩程度没有预期的严重,且市场愈发忧虑西班牙债务状况及经济问题.
欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.5%,报0.7923英镑,此为9月6日来的最低,且迫近55天移动均线切入位0.7909英镑和9月5日低位0.7887英镑.
欧元兑英镑最新跌0.3%,至0.7937英镑.
西班牙情势的不确定性打压欧元表现.西班牙周四公布预算计划,届时该国政府可能寻求救助,这是欧洲央行干预债市拉低西班牙借贷成本的先决条件.
在欧洲市场收市后,西班牙财政部称,2013年偿债成本将为386亿欧元.2013年预算支出将增加5.6%,政府各部支出将减少8.9%.[ID:nSB1801408][ES-CMN]
交易商说,欧盟将于周五向英国支付一年一度的农业补贴,可能提振英镑走势.市场传言,欧盟此次可能将向英国支付高达30亿欧元的补贴.
周四公布的数据显示,英国第二季经济萎缩程度略低于此前估值,为未来数月的预期复苏提供稍好的基础.英国国家统计局称,4-6月国内生产总值(GDP)终值较上季下滑0.4%,较上年同期下滑0.5%.分析师此前预期第二季GDP终值不变,按季和按年均萎缩0.5%.[ID:nSB1800734]
英国太阳报周四引述英国央行货币政策委员费希尔的谈话称,他预期未来两到三年英国的通胀率大约会维持在当前的2.5%.太阳报也引述费希尔称,他预期第三季国内生产总值(GDP)数字将"非常强劲".[ID:nSB1800432]
英镑兑美元GBP=升0.1%,报1.6188美元,脱离周三触及的两周低位1.6137美元.不过,英镑仍低于上周触及1.6310美元的13个月高位.
"如果英镑升穿1.63美元,肯定有进一步上升潜力,但更有可能的是测试1.6090美元支持位,"Investec企业和机构债交易部主管Lee McDarby说.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
=============================今日重要政经日程==========================
路透上海2月17日 - 中国证券报周五报导，上海市国资委明确今年工作要点，包括推动2-3家企业集团整体上市或核心业务资产上市，功能类、公共服务类企业中的竞争性业务资产，利用现有上市平台引入各类资本，提高资源配置效率和公共服务能力。 在《上海市国资委2017年工作要点》中，上海国资委明确提出要深化产融结合服务实体经济，以振兴实体经济为导向，建立和完善产业集团与金融企业之间长效、多元、高效的产融结合模式，搭建沟通平台，分类协调推进。
路透北京2月17日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年2月 2/17 -- 银行结售汇数据 1月 银行代客涉外收付款数据 1月 2/22 0930 70个大中城市住宅销售价格月度报告 1月 2/23 -- 海关月度正式数据 1月 2/24 -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 2/27 -- 中国货物和服务贸易收支 1月 2/28