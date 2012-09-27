〔欧洲汇市〕英镑上涨,因英国上修GDP终值且西班牙忧虑打压欧元

* 市场焦点在西班牙预算,该国寻求救助存在不确定性

* 英国小幅上修第二季GDP终值,仍显示经济萎缩

* 交易商预期,欧盟向英国支付农业补贴将支持英镑表现

路透伦敦9月27日电---英镑周四上涨,兑欧元触及三周高位,因英国第二季经济萎缩程度没有预期的严重,且市场愈发忧虑西班牙债务状况及经济问题.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌0.5%,报0.7923英镑,此为9月6日来的最低,且迫近55天移动均线切入位0.7909英镑和9月5日低位0.7887英镑.

欧元兑英镑最新跌0.3%,至0.7937英镑.

西班牙情势的不确定性打压欧元表现.西班牙周四公布预算计划,届时该国政府可能寻求救助,这是欧洲央行干预债市拉低西班牙借贷成本的先决条件.

在欧洲市场收市后,西班牙财政部称,2013年偿债成本将为386亿欧元.2013年预算支出将增加5.6%,政府各部支出将减少8.9%.[ID:nSB1801408][ES-CMN]

交易商说,欧盟将于周五向英国支付一年一度的农业补贴,可能提振英镑走势.市场传言,欧盟此次可能将向英国支付高达30亿欧元的补贴.

周四公布的数据显示,英国第二季经济萎缩程度略低于此前估值,为未来数月的预期复苏提供稍好的基础.英国国家统计局称,4-6月国内生产总值(GDP)终值较上季下滑0.4%,较上年同期下滑0.5%.分析师此前预期第二季GDP终值不变,按季和按年均萎缩0.5%.[ID:nSB1800734]

英国太阳报周四引述英国央行货币政策委员费希尔的谈话称,他预期未来两到三年英国的通胀率大约会维持在当前的2.5%.太阳报也引述费希尔称,他预期第三季国内生产总值(GDP)数字将"非常强劲".[ID:nSB1800432]

英镑兑美元GBP=升0.1%,报1.6188美元,脱离周三触及的两周低位1.6137美元.不过,英镑仍低于上周触及1.6310美元的13个月高位.

"如果英镑升穿1.63美元,肯定有进一步上升潜力,但更有可能的是测试1.6090美元支持位,"Investec企业和机构债交易部主管Lee McDarby说.(完)