〔西班牙财政〕西班牙经济部长称仍能从市场融资,成本仍略低于去年水准

《中国报摘》--中国证券报2月17日
--在中国同业市场资金面趋紧、MPA（宏观审慎评估体系）考核等多重因素的影响下，目前中小银行面临“资金荒”风险，公募基金委外业务随之受到波及。同时，监管部门可能加大对委外定制基金的监管力度，相关业务可能出现调整。
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--在中国同业市场资金面趋紧、MPA（宏观审慎评估体系）考核等多重因素的影响下，目前中小银行面临“资金荒”风险，公募基金委外业务随之受到波及。同时，监管部门可能加大对委外定制基金的监管力度，相关业务可能出现调整。
路透上海2月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8489元附近，较上日升值约140点。
路透2月17日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7592 港元) 美国股市三大指数周四收盘涨跌不一，道琼工业指数升7.91点，或0.04%，至20,619.77点，连续 第六个交易日创纪录最高收位，但只是微幅收高；而标准普尔指数受能源股跌势拖累小跌。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 122.570 -0.75 23411 9.510 -0.10