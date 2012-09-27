〔欧元债市〕西班牙宣布2013年度预算案,公债收益率下滑

欧洲政经：欧盟呼吁尽快达成协议，但希腊称不会再多缩减一文支出
路透雅典/维也纳2月16日 - 欧盟官员周四呼吁希腊与国际金主们尽快完成拖延已久的纾困计划评估，以保障经济复苏。但雅典方面表示，不会要求饱受撙节之苦的希腊人民再“缩减一欧元”的支出。
* 西班牙公债收益率收低
* 西班牙2013年预算案专注于节流而非开源
* 德债盘后交易中小跌
* 意大利公债标售得标利率和需求均降低
路透伦敦9月27日电---西班牙公债收益率(殖利率)周四下滑,因该国宣布严格的2013年度预算案,为这一欧元区第四大经济体寻求救助和欧洲央行支持铺路.
西班牙宣布了经济改革的时间表,以及主要基于削减支出的预算案,许多投资人将其视为为国际救助可能的条件先作准备.
西班牙开始发布预算案时,市场正在收盘.随着预算案细节出炉,德债在盘后清淡交易中下滑.
"我认为有趣的一点是预算平衡实际上是透过削减支出,而不是加税...对我而言,这意味着对经济的影响不那么直接,将是更长期性的."花旗策略师Alessandro Tentori表示.
Tentori表示,看来市场上没有人希望作空或售出西班牙公债仓位,因预期欧洲央行可能购债.
西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB跌11个基点,报5.97%,同预算案发布前的5.96%变动不大.发布前收益率下滑是因交易商出脱空头押注.
西班牙两年期公债收益率ES2YT=TWEB跌2个基点,报3.26%.
德债期货FGBLc1结算价报141.57,跌6个跳动点,盘后进一步跌至141.43.
西班牙首相拉霍伊越来越接近宣布向欧盟和欧洲央行寻求更多支持,但他也一直在抵抗要求其迅速作出决定的压力.
压力可能也将来自穆迪评等评估,预计周末前西班牙就可能失去投资级别评等.
意大利标售公债结果有好有坏,融资成本下滑,但需求也降低.
意大利标售五年期公债得标利率降至去年5月来最低,但认购倍数为1.38,低于8月底标售时的1.46.10年期公债标售结果类似.
二级市场中,意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB跌8.7个基点,报5.12%,五年期公债收益率IT5YT=TWEB跌6.3个基点,报4.07%.
一些分析师表示,一旦西班牙申请了救助,市场焦点可能回到意大利.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
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