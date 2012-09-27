〔欧元债市〕西班牙宣布2013年度预算案,公债收益率下滑

* 西班牙公债收益率收低

* 西班牙2013年预算案专注于节流而非开源

* 德债盘后交易中小跌

* 意大利公债标售得标利率和需求均降低

路透伦敦9月27日电---西班牙公债收益率(殖利率)周四下滑,因该国宣布严格的2013年度预算案,为这一欧元区第四大经济体寻求救助和欧洲央行支持铺路.

西班牙宣布了经济改革的时间表,以及主要基于削减支出的预算案,许多投资人将其视为为国际救助可能的条件先作准备.

西班牙开始发布预算案时,市场正在收盘.随着预算案细节出炉,德债在盘后清淡交易中下滑.

"我认为有趣的一点是预算平衡实际上是透过削减支出,而不是加税...对我而言,这意味着对经济的影响不那么直接,将是更长期性的."花旗策略师Alessandro Tentori表示.

Tentori表示,看来市场上没有人希望作空或售出西班牙公债仓位,因预期欧洲央行可能购债.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB跌11个基点,报5.97%,同预算案发布前的5.96%变动不大.发布前收益率下滑是因交易商出脱空头押注.

西班牙两年期公债收益率ES2YT=TWEB跌2个基点,报3.26%.

德债期货FGBLc1结算价报141.57,跌6个跳动点,盘后进一步跌至141.43.

西班牙首相拉霍伊越来越接近宣布向欧盟和欧洲央行寻求更多支持,但他也一直在抵抗要求其迅速作出决定的压力.

压力可能也将来自穆迪评等评估,预计周末前西班牙就可能失去投资级别评等.

意大利标售公债结果有好有坏,融资成本下滑,但需求也降低.

意大利标售五年期公债得标利率降至去年5月来最低,但认购倍数为1.38,低于8月底标售时的1.46.10年期公债标售结果类似.

二级市场中,意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB跌8.7个基点,报5.12%,五年期公债收益率IT5YT=TWEB跌6.3个基点,报4.07%.

一些分析师表示,一旦西班牙申请了救助,市场焦点可能回到意大利.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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