〔纽约期市〕可可和咖啡与商品市场一起上涨,糖由跌转升

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8489元附近
路透上海2月17日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8489元附近，较上日升值约140点。
路透纽约/伦敦9月27日电---洲际交易所(ICE)可可期货周四小升,本季可望录得三年来表现最好季度,可可从10个月高位下跌后陷入狭窄区间内,而咖啡期货跳升,跟随商品市场走强.
糖价上涨,稍早因中国出产增多,令糖价承压.在西班牙政府称将大幅削减支出,为可能寻求欧洲机构救助开启大门后,许多国家的股市和商品市场均上升.[ES-CMN]
ICE-12月可可期货CCZ2收高13美元,或0.5%,报每吨2,482美元,第三季可望录得逾8%升幅,将为2009年第三季来的最大季度涨幅.该合约在9月6日攀升至2,744美元的10个月高位,之后未平仓合约总计升至207,128口,创下纪录,当时交易员忧虑市场可能供不应求.投机者将其多头仓位增至逾两年来的最高水平.
交易员称,预期下月公布的欧洲第三季可可加工数据疲弱.
伦敦12月可可期货LCCZ2小升4英镑,或0.3%,收报每吨1,601英镑.
罗布斯塔咖啡期货跳升至8月10日来的最高水平,而阿拉比卡咖啡期货也攀升,受今日风险交易提振.
11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2攀升58美元,或2.7%,报每吨2,188美元,此前触及七周高位2,189美元.
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2收升4.85美分,或2.9%,报每磅1.7430美元.近月合约KCc1第三季将可望小升2.5%,将为2011年第一季来最大的季度升幅.
ICE原糖期货上涨,交易员称,该合约早盘下跌,因预期糖市供应过剩,预计中国糖产量庞大,以及巴西甘蔗压榨速度良好.
中国糖业协会副理事长(vice chairman)称,在2012/13年,中国的糖出产将达到1,400万吨,较上年增长约22%,因农户增加甘蔗种植面积及良好的天气有利作物生长.
ICE-10月糖期货SBc1上升0.03美分,或0.2%,收报每磅19.60美分.该合约将在周五到期.3月原糖合约SBH3小升0.01美分,收报每磅20.39美元.
伦敦12月白糖期货LSUc1升2.90美元,或0.5%,收报每吨573.20美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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