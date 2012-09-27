〔全球金市〕金价上扬1.5%,因寄望中国再推出刺激措施及欧元区忧虑

* 金价录得两周最大单日升幅

* 西班牙新撙节措施令避险买盘增加

* 有关中国进一步推出刺激措施的传闻有支撑作用

路透纽约9月27日电---金价周四大涨1.5%,为两周最大单日升幅,因投资人寄望中国进一步推出货币刺激措施,且西班牙新公布的撙节措施令市场对欧元区的担忧重燃.

西班牙宣布经济改革时间表细节以及大致基于削减支出的2013年预算案,许多投资人将其视为为国际救助可能的条件先作准备.之后金价扩大稍早涨势.

按欧元计价的金价大涨超过1%,至纪录新高,凸显黄金传统避险吸引力,特别是在欧洲经济情势不明朗的情况下.

1859GMT,现货金XAU=升1.4%,报每盎司1,776.34美元,结束三日连跌.金价离2月29日触及的今年高位1,790.30美元触手可及.

COMEX-12月期金GCZ2结算价升26.90美元,报每盎司1,780.50美元.路透初步数据显示,总成交量较30日均值高约10%.

中国央行通过逆回购操作向货币市场注入流动性,交易商预测其也可能采取措施提振中国疲弱的股市,并遏制经济增长放缓之势.[ID:nSB1787996]

金价9月有望录得逾两年最大的季度升幅,达11%,因美联储在本月推出第三轮量化宽松政策.

现货银XAG=升2%,报每盎司34.61美元.现货铂金XPT=升1%,报每盎司1,644.70美元.现货钯金XPD=上扬0.8%,报630.30美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCQ2 1780.50 26.90 1.5 1753.20 1782.90 158,306

COMEX白银期货 SIN2 34.666 0.726 2.1 33.905 34.815 43,277

COMEX铂金期货 PLN2 1645.90 11.50 0.7 1627.90 1657.80 4,697

COMEX钯金期货 PAU2 635.40 9.55 1.5 626.30 637.95 2,479

现货金 XAU= 1776.34 24.75 1.4 1751.80 1780.20

现货银 XAG= 34.610 0.680 2.0 33.880 34.730

现货铂金 XPT= 1644.70 16.80 1.0 1631.25 1655.20

现货钯金 XPD= 630.30 4.80 0.8 629.15 635.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 李军;审校 母红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=