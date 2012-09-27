〔金属期市〕期铜因寄望中国需求复苏而上涨,欧元区消息不佳

* 投资人关注下周中国和美国公布的重大数据

* 西班牙公布节支预算案及经济改革计划

* 订单疲弱直指美国制造业大幅放缓

路透纽约/伦敦9月27日电---铜价周四上涨,因预期最大的金属消费者中国的需求年底反弹,但铜价升势受限,因美元上涨,中国迎来假期及忧虑欧债危机.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3从上日触及的两周低位反弹,收报每吨8,175美元,周三收报8,120美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2升3.40美分,结算价报每磅3.7440美元,盘中交易区间为3.70-3.7485美元.

数据显示美国8月耐久财订单大跌,暗示经济增长的主要动力停止,直指将美国经济将继续需要支持措施的前景.这些经济刺激举措被视作支持铜价.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)和欧洲央行的刺激措施已扶助铜价在9月迄今升逾7%.年内上涨7.5%.

"中国年底的宏观经济前景略显明朗.中国经济增长很可能略低于8%,所以将有利基本金属价格,"VTB Capital的Andrey Kryuchenkov说.

"但在我们知道西班牙和欧元区在发生什么事前,铜价很可能留守在目前交投区间."

美元兑欧元轻微缩减跌幅,此前美国数据显示8月成屋待完成销售指数下滑,因供应不足.美元上涨令以美元计价的商品对持有其他货币的投资人来说更昂贵.

在周一中国开始一周假期前,中国的铜产品制造商正准备订单.下周中国假期料将令金属市场成交量下降,且影响市场走势.

"还有两天中国就开始放长假期,所以市场人士正轧平头寸,和降低风险,"瑞信分析师Ivan Szpakowski说.

"人们也在关注中国央行的刺激举拖对实质经济的影响有多大,但目前我们先看下周的重大经济数据."

下周公布的经济数据将可能影响金属价格走势.中国将于10月1日公布9月采购经理人指数(PMI),10月5日美国公布非农就业数据.

**忧虑西班牙**

基本金属升幅受限,因忧虑欧债危机和西班牙申请救助存在不确定性.

西班牙宣布经济改革时间表细节以及大致基于削减支出的2013年预算案,许多投资人将其视为为国际救助可能的条件先作准备.

欧盟执委会周四公布,欧元区9月经济景气指数跌至85.0(路透预估为86.1),8月为86.1.[ID:nSB1800764]数据突显欧债危机令经济低迷.

三个月期铅CMPB3收报每吨2,270美元,周三收报2,264美元.三个月期锡CMSN3收报每吨21,195美元,上日收报每吨20,800美元.

三个月期铝CMAL3尾盘报每吨2,108美元,上日报2,071美元.三个月期镍CMNI3收报每吨18,345美元,上日报18,055美元.

三个月期锌CMZN3收报2,083美元,周三报每吨2,071美元.

以下为1633 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 373.70 2.50 +0.67 344.75 8.40

LME期铝 2106.25 1.25 +0.06 2020.00 4.27

LME期铜 8203.75 83.75 +1.03 7600.00 7.94

LME期铅 2281.25 17.25 +0.76 2034.00 12.16

LME期镍 18365.00 -35.00 -0.19 18650.00 -1.53

LME期锡 21140.00 340.00 +1.63 19200.00 10.10

LME期锌 2092.75 21.75 +1.05 1845.00 13.43

上海期铝 15695.00 10.00 +0.06 15845.00 -0.95

上海期铜 59100.00 -20.00 -0.03 55360.00 6.76

上海期锌 15580.00 30.00 +0.19 14795.00 5.31

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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