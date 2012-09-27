〔国际油市〕油价因伊朗局势紧张而上涨,美国汽油期货跳升

* 以色列总理在联合国发表讲话称对伊朗设下"红线"

* 美国汽油期货触及4月来的最高位

路透纽约9月27日电---原油价格周四上涨,因西方国家和伊朗关系紧张,巩固了对原油供应可能中断的忧虑,而西班牙的经济改革计划也支持油价,且提振美股.

美国汽油期货升至4月来的最高水平,炼厂维护及库存水平低支持了汽油期货.周五该合约将到期.

以色列总理内塔尼亚胡在联合国发表讲话称,为伊朗核计划设下"红线",即伊朗收集的高浓缩铀接近足够制造一刻核弹的水平,内塔尼亚胡表示对美国和他立场一致充满信心.

西班牙经济部长称,该国将与欧盟框架和预算控制建议保持完全一致.[ID:nSB1801456][ES-CMN]消息提振原油期货,欧元和美股.

油市受到供应忧虑及中东局势动荡支持,且正在消化对全球经济放缓的忧虑.

11月布兰特原油期货LCOc1升1.97美元,结算价报每桶112.01美元.盘后布兰特原油升至112.49美元的日内高位.

布兰特原油回到其50天移动均线切入位111.61美元的上方,结算价较其200天移动均线切入位112.02美元仅低0.01美元.交易商密切关注50天和200天移动均线这些技术水平.

美国11月原油期货CLc1结束三天跌势,周四升1.87美元,结算价报91.85美元,升至其100天移动均线切入位90.21美元的上方.盘后,该合约升至92.39美元的日内高位.

基于结算价,布兰特原油较美国原油的溢价升至20.16美元.周三价差自8月16日来首次升至20美元以上.

美国10月RBOB汽油期货RBc1升2.05%,或6.32美分,结算价报每加仑3.1443美元.盘中触及3.2086美元,此为4月30日来最高.

美国10月取暖油HOc1上涨5.05美分,结算价报每加仑3.1573美元.

10月汽油和10月取暖油合约将在周五到期.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 91.85 1.87 2.1% 89.88 92.39 224,018 272,057

12月原油 92.21 1.87 2.1% 90.27 92.75 76,594 99,902

10月RBOB汽油 3.1443 0.0632 2.1% 3.0694 3.2086 14,502 37,184

11月RBOB汽油 2.8972 0.0234 0.8% 2.8617 2.9654 65,773 95,266

10月取暖油 3.1573 0.0505 1.6% 3.0968 3.1675 9,945 22,815

11月取暖油 3.1508 0.0483 1.6% 3.0900 3.1624 57,080 76,839

ICE合约

11月布兰特 112.01 1.97 1.8% 109.68 112.49 218,018 198,470

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 411,013 548,727 522,571 1,558,142 -2,279

汽油 168,646 236,370 147,903 285,910 -5,204

取暖油 136,646 193,085 142,004 332,772 4,260(完)