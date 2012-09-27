〔纽约期市〕ICE期棉因空头回补收升,结束五天跌势

路透纽约9月27日电---美国期棉市场周四收升,结束五天跌势,因在棉价触及两个月低位后,有技术买盘及回补空头.

在期棉徘徊于关键的70美分心理关口,及早盘触及8月2日来的最低水平后,棉价反弹,且从欧元反弹积累动能.

洲际交易所12月期棉合约CTZ2收高0.51美分,或0.72%,结算价报每磅71.53美分.

"是回补空头带动升势,"场内交易商Gene Libertucci说.

成交量为16,635口,高于近期均值,但较250天均值仍低近四分一,许多投资人都离场观望,静待棉价会否下探70美分,交易商说此水平可能引发新一轮投机性卖盘.

交易商预期,在市场恢复卖出棉花前,棉价的升势短暂,因北半球的棉花开始收割.

"我预计棉价将跌穿70美分关口,"Libertucci说.

因供需基本面走弱,投机的投资人在近几周减持其多头头寸.周三未平仓合约略高于186,000口,为6月中的最高水平,交易商将此归因于新建的空头头寸.

欧元走强,也扶助棉花价格.欧元脱离两周低位上涨,此前西班牙公布2013年预算案,市场认为西班牙是走向正确方向,将扶助解决欧债危机.

市场也消化了周度出口销售数据.该数据显示最新一周出口销售130,500包棉花,较上周减少三分之一,当中,仅有略低于55,000包棉花是往中国.(完)