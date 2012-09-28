〔欧洲汇市〕英镑兑欧元下跌,因西班牙预算草案与月末仓位调整施压

* 欧元兑英镑摆脱三周低点

* 西班牙预算被视为为申请纾困铺平道路

* 交易商称,月末资金流动支撑欧元

路透伦敦9月28日电---英镑兑欧元周五下跌,之前投资者对西班牙2013年预算有保留地表示欢迎.不过该国何时请求纾困的不确定性,料限制英镑的跌幅.

盘中稍早,欧盟拨付给英国的约30亿欧元年度农业补贴,有利英镑,限制了欧元的涨势.不过市场人士称,拨款的影响过去后,许多投资者在削减欧元空仓.

英镑走势也受到月末调整仓位引发的资金流动的影响,因为这涉及买入欧元。

欧元兑英镑EURGBP=D4升0.3%至0.7967英镑,摆脱周四所及的三周低点0.7923英镑.

"今天市场对西班牙往好的方向想象,"ING外汇策略主管Chris Turner表示.

欧元的强劲支撑位料在0.7920英镑附近,为50日移动均线切入位.

西班牙公布了严格的2013年预算案,很多人或将此视作该国为达到国际援助可能附带的条件,而预先作出的努力.

尽管欧元兑英镑上涨,市场臆测在周五收盘后,穆迪可能下调西班牙评级,这令一些投资人不安,且令其他被视为较高风险货币承压.

英镑兑美元GBP=D4跌0.6%至1.6141美元,由上周的13个月高点1.6310美元回落.

英镑的支撑位在1.6094美元附近,该水平为由7月时的约1.54美元至9月1.63美元这笔涨势的23.6%回档位.

数据显示美国9月消费者信心升至四个月来的最高位后,[US-ECI-CMN]美元全线上涨.

投资人将关注下周出炉的英国采购经理人指数,以研判英国可能摆脱经济衰退的可能性.

英镑贸易加权指数=GBP下滑0.25%,至84.4.若该指数升至84.7上方,将为约四年内的最高水平.(完)

--编译 李春喜 ;审校 利棣儿

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