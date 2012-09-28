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债券 | 2012年 9月 29日 星期六 00:03 BJT

〔欧元债市〕西班牙公债收盘变动不大,投资人离场观望

* 西班牙10年期公债收益率收报5.98%,德债期货升16个跳动点

* 市场关注西班牙银行业压力测试结果和穆迪对西班牙的评等评估

* 调查显示基金计划出售德债,但需求目前仍强劲

路透伦敦9月28日电---西班牙公债周五收盘变动不大,从稍早跌势中反弹,因投资人希望轧平仓位离场观望,静待西班牙应对债务问题的下一步举措.

债市对周四西班牙公布的预算计划持谨慎欢迎态度,该计划被视为是为申请救助铺平道路,但挥之不去的不确定性意味着对该国公债的需求仍迟滞.

悬而未决的主要问题是是否以及何时西班牙将寻求外部救助,来应对其财政问题,激活欧洲央行的购债计划,这会是解决欧债危机迈出的一大步.

周五稍晚,一独立审计机构将发布对西班牙银行的压力测试结果,穆迪投资服务预计也将在月底前对西班牙评等完成评估.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB变动不大,报5.98%,低于7月峰值7.8%,但仍处于威胁该国发债能力的高水准.

德债期货FGBLc1结算价报141.73,升16个跳动点,得益于季末买盘.

路透访查的基金中有约62%表示,计划进一步减持德债,因欧洲央行的购债计划.(完)

--编译 李军;审校 母红

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