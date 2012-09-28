〔欧洲股市〕小跌,但本季收升

更正-欧洲股市：收挫，汽车股和银行股领跌
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
* FTSEurofirst 300指数收低1.3%
* 西班牙IBEX指数和银行股跌幅居前
路透伦敦9月28日电---欧洲股市周五小跌,过去三个月劲升,基金经理对这一季度的升势获利了结,且他们将焦点转向企业获利及宏观经济.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低14.04点,或1.3%,报1,089.22点,交投清淡,自9月初以来,该指数在狭窄的40点区间交投.
欧元区绩优股指数Euro STOXX 50指数周五下跌2.1%,但本季表现为三年来最好.
稍早,Euro STOXX 50指数跌穿7月底至9月中的升势的23.6%费波纳奇回档技术位,发出偏空信号.
"欧洲股市的升势是受央行的刺激措施带动.股市要进一步上涨,需要企业和宏观经济有更强劲的表现,而有的消息是更坏而不是更好,"Standard Life Investments全球策略部主管Andrew Milligan说.
西班牙股市IBEX指数.IBEX跌1.7%,自7月初以来累计大涨17%.周五银行股.SX7P下挫1.7%,自欧洲央行总裁德拉吉承诺将尽全力扞卫欧元以来,银行股本季累计攀升约15%.
一项路透对投资者和分析师的调查预计,欧洲股市未来数月将呈区间走势,因之前一个季度大涨.
英国富时100指数.FTSE收低0.65%,报5,742.07点;德国股市DAX指数.GDAXI回落1.01%,报7,216.15点,法国CAC-40指数.FCHI收低2.46%,报3,354.82点.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
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