版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 29日 星期六 01:15 BJT

〔英国评等〕惠誉确认英国"AAA"评等,但展望仍为负面

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWNA6406]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐