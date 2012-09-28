〔英国债市〕交投震荡收盘微涨,英镑利率期货跳涨

基金产业：美国对冲基金1月创佳绩，因投资向金融和医药股倾斜
路透纽约2月14日 - 美国一些知名对冲基金的投资经理去年第四季度将投资组合中相当大的一部分转为有望受益于特朗普政策的金融类股和医药类股，令这类基金1月份表现为四年来同期最佳。
路透伦敦9月28日电---英国公债周五盘中交投震荡,收盘微涨,围绕西班牙的担忧与月末买盘提供支撑.不过,部分市场人士为迎接伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)将要进行的严格改革布局,英镑利率期货跳涨.
西班牙周四公布的预算使市场对该国请求纾困的预期升温,提振投资者人气,但究竟何时求助仍充满疑问.[ID:nSB1801666]
此外,投资者在该国银行业压力测试和主权债信评级结果公布之前紧张不安.
"我们把注意力再转向欧元区问题,"巴克莱策略师Moyeen Islam表示."(西班牙寻求纾困)可能被要求达到的条件,基本上都体现在预算里了.目前只剩下何时求助的问题."
12月英债期货FLGZ2结算价升14个跳动点,报120.62,而德债期货FGBLZ2上涨20个跳动点.
10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR跌1个基点,至1.716%,与德国公债利差走阔1个基点至28个基点.
短期英镑利率期货<0#FSS:>跳涨,12月合约结算价上涨5个跳动点,3月合约收高8个跳动点,因部分交易商预计周五推出的LIBOR将会更加严格,结果就是LIBOR利率将比以往更高.
野村证券策略师Marc Ostwald表示,成交量加剧了波动.
下周英国央行将公布月度政策决议,市场预计不会改变策略,而且英国也将公布一系列官方和调查数据.(完)
--编译 李春喜;审校 利棣儿
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
路透纽约2月14日 - 美国一些知名对冲基金的投资经理去年第四季度将投资组合中相当大的一部分转为有望受益于特朗普政策的金融类股和医药类股，令这类基金1月份表现为四年来同期最佳。
路透上海2月15日 - 中国银行间市场周三流动性收缩，七天及以上资金紧势更为明显， 此前很充裕的隔夜资金供给也趋于收敛；尽管央行今日对到期的MLF（中期借贷便利）进行 了续做，但公开市场连续大额净回笼的累加效应显现，其影响也在逐步发酵中。 交易员并指出，今日为存款准备金月中例行调整日，春节后需补缴的机构可能也较多， 导致资金需求有所升温；而MLF续做后，关注焦点仍为TLF（临时流动性便利）会否续做，但 目前市场对此预期普遍不太乐观。 “隔夜一大早还很泛滥，10点多以后感觉就没那么多了，净回笼的影响一点点出来了， 慢慢地向短期限传导。”华东一银行交易员称。 中国央行公开市场今日进行1,200亿元人民币的逆回购操作，其中七天期500亿元，14天 期200亿元，28天期500亿元，利率继续持稳。据此计算，单日净回笼1,400亿元。 据路透统计，逆回购存量也已从春节前1月22日20,100亿元的高点，回落至今日的6,750亿元 。 北京一基金交易员亦谈到，除了隔夜品种，其他期限资金都比较紧张，“春节后能回到 银行体系
路透上海2月15日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于下周二(21日)招标发 行至多210亿元人民币三期固息债，期限包括三年、五年和10年。 上述三期债中，三年和10年品种为国开行2016年第15期 和13期<CN1602 13=CFXS>的增发债，票面利率2.65%和3.05%。 五年期品种为该行2017年第一期绿色金融债，所募资金将用于环保、节能、清洁能源和 清洁交通等支持环境改善、应对气候变化的绿色项目投放。该期债可预发行交易，交易时间 为2月16日至2月20日。 具体发行条款如下： 2016年第15/13期增发债、2017年第一期绿色金融债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：100亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 2月21日09:30