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债券 | 2012年 9月 29日 星期六 01:30 BJT

〔英国债市〕交投震荡收盘微涨,英镑利率期货跳涨

路透伦敦9月28日电---英国公债周五盘中交投震荡,收盘微涨,围绕西班牙的担忧与月末买盘提供支撑.不过,部分市场人士为迎接伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)将要进行的严格改革布局,英镑利率期货跳涨.

西班牙周四公布的预算使市场对该国请求纾困的预期升温,提振投资者人气,但究竟何时求助仍充满疑问.[ID:nSB1801666]

此外,投资者在该国银行业压力测试和主权债信评级结果公布之前紧张不安.

"我们把注意力再转向欧元区问题,"巴克莱策略师Moyeen Islam表示."(西班牙寻求纾困)可能被要求达到的条件,基本上都体现在预算里了.目前只剩下何时求助的问题."

12月英债期货FLGZ2结算价升14个跳动点,报120.62,而德债期货FGBLZ2上涨20个跳动点.

10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR跌1个基点,至1.716%,与德国公债利差走阔1个基点至28个基点.

短期英镑利率期货<0#FSS:>跳涨,12月合约结算价上涨5个跳动点,3月合约收高8个跳动点,因部分交易商预计周五推出的LIBOR将会更加严格,结果就是LIBOR利率将比以往更高.

野村证券策略师Marc Ostwald表示,成交量加剧了波动.

下周英国央行将公布月度政策决议,市场预计不会改变策略,而且英国也将公布一系列官方和调查数据.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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