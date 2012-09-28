〔全球金市〕金价收低,但可望录得2010年第二季来最大季度升幅

* 金价小跌,跟随股市走软

* 投资人买入黄金对冲欧元区的不确定性

路透纽约9月28日电---金价周五下跌,但仍可望录得逾两年来最大季度升幅,因全球主要国家央行的货币刺激和宽松措施提振了黄金对冲通胀的魅力.

金价迫近其2012年高位,以欧元计价的金价更连续第二天创新高,突显了欧元的弱势,和在经济不确定性时,金价的避险魅力.

金价寻获支持,此前对西班牙主要银行的审计显示该国银行业将需求额外资本摆脱经济艰困,且法国总裁奥朗德公布的2013年预算案将向企业增税及向超富户收税75%.

"投资人买入黄金,应对政府未能解决其赤字和债务问题,"SICA Wealth Management首席投资长Jeffrey Sica说.

他说金价在第四季或升至创纪录的每盎司2,000美元,因投资人纷纷买入黄金,对股市和债市等资产的胃纳减弱.

1620 GMT,现货金XAU=跌0.2%,报每盎司1,773.84美元,脱离稍早触及1,783.10美元的日内高位.

本季金价仍可望攀升约11%,将为2010年第二季来最好表现季度.金价9月上升约5%,将为1月迄今最大月度升幅.

COMEX-12月期金GCZ2结算价跌3.90美元,报每盎司1,776.60美元.路透初步数据显示,成交量将低于其250日均值.

黄金上市交易基金(ETF)基金本季增加黄金仓位.路透追踪的ETF显示,ETF在本季增加大约330万盎司黄金,为逾一年来最大季度流入.

其他贵金属本季也上涨,白银升幅最大,本季上升逾25%.周五,现货银XAG=跌3.5%,报每盎司34.52美元.

现货铂金XPT=升0.9%,报每盎司1,658.74美元,本季可望上升14.5%.现货钯金XPD=上扬1.1%,报637美元,本季将攀升逾9%.

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

结算价 变动 涨跌% 涨跌%

COMEX黄金期货 GCQ2 1776.60 -3.90 -0.2% 13.4%

COMEX白银期货 SIN2 34.610 -0.056 -0.2% 24.0%

COMEX铂金期货 PLN2 1657.70 11.80 0.7% 18.4%

COMEX钯金期货 PAU2 639.00 3.60 0.6% -2.6%

现货金 XAU= 1773.84 -3.45 -0.2% 13.4%

现货银 XAG= 34.52 -0.11 -0.3% 24.7%

现货铂金 XPT= 1658.74 15.54 0.9% 19.1%

现货钯金 XPD= 637.00 6.70 1.1% -2.4%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=