〔金属期市〕期铜因西班牙忧虑缓解而上涨,本季升7%

* 中国下周假期,上海期货交易所在10月1-5日休市
* 交易商说上海保税仓库铜库存为65万吨
路透纽约/伦敦9月28日电---铜价周五上涨,本季攀升7%,此前债务沉重的西班牙公布预算案,使投资人相信解决欧债危机的进程向前迈出一小步.
西班牙公布经济改革和节支的详细时间表,推动商品价格上涨,但美元走强削弱商品价格的升幅.
本月美国和日本公布新的货币刺激计划后,市场预期中国将再次减息促进经济增长,因中国需求下降正打压全球经济,且打压投资人信心.
"中国财政刺激计划,美联储公布无限量宽松政策,及欧洲问题可能得到解决,这些因素加起来对基本金属有利,Marex Spectron宏观策略师Guy Wolf说.
"我们预期季末将有大量资金流向商品,且预料第四季市场表现正面."
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收高0.4%,报每吨8,205美元,日内高位为8,278.75美元,在上日上涨0.7%之扩大升势.
本季铜价上涨7%,之前一季跌9%,但本周期铜仍跌0.7%.包括六种基本金属的LME指数.LMEX本季上升8.6%.
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2升1.40美分,结算价报每磅3.7580美元,盘中交易区间为3.7390-3.7770美元.
欧元兑美元EUR=转升为跌,令期铜缩减升幅.
亚洲国家显示全球经济增长走弱的迹象,韩国8月工业生产连续第三个月萎缩,日本8月工业生产跌幅多于预期.[ID:nSB1802226][ID:nSB1802496]
中国方面,9月汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)终值将在周六公布,周一中国官方将公布制造业PMI数据.
多名交易商说,上海保税仓库铜总库存为大约65万吨,高于8月初时的大约62万吨.
10月1-5日,中国市场将因假休市,这将降低市场的流动性.
三个月期锡CMSN3升幅最大,攀升2.9%,收报每吨21,805美元.
其他金属方面,三个月期锌CMZN3升0.6%,收报每吨2,096美元.三个月期铅CMPB3收高0.4%,报每吨2,280美元.三个月期铝CMAL3小升0.2%,收报每吨2,113美元.三个月期镍CMNI3升0.7%,每吨18,475美元.
以下为1623 GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
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COMEX期铜 375.85 1.35 +0.36 344.75 9.02
LME期铝 2107.00 -1.00 -0.05 2020.00 4.31
LME期铜 8220.00 45.00 +0.55 7600.00 8.16
LME期铅 2277.00 7.00 +0.31 2034.00 11.95
LME期镍 18446.00 101.00 +0.55 18650.00 -1.09
LME期锡 21610.00 415.00 +1.96 19200.00 12.55
LME期锌 2093.75 10.75 +0.52 1845.00 13.48
上海期铝 15760.00 65.00 +0.41 15845.00 -0.54
上海期铜 59770.00 670.00 +1.13 55360.00 7.97
上海期锌 15680.00 100.00 +0.64 14795.00 5.98
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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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