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市场报道 | 2012年 9月 29日 星期六 05:27 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货飙升40美分封涨停,因库存远低于市场预期

路透9月28日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五激升40美分,封涨停,交易商表示,因美国农业部公布季度库存报告显示,截至9月1日美国玉米库存远低于预估,市场对此作出积极反应.

美国农业部公布,玉米库存为9.88亿蒲式耳,远低于分析师预估的11.13亿.

尽管美国玉米收割进展良好,且抽查报告显示单产好于预期,玉米价格仍上涨.

一农业气象学家周五表示,下周美国玉米和大豆收割应进展迅速,少量降雨只会造成短暂影响.

指标12月玉米期货合约的关键阻力位为50日移动均线切入位7.90美元,主要支撑位为100日移动均线切入位6.86-1/2美元.九天相对强弱指标(RSI)为48.

指标12月玉米期货合约CZ2收高40美分,结算价报每蒲式耳7.56-1/4美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为371,870口.(完)

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--编译 李军;审校 母红

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