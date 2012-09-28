〔纽约期市〕ICE可可上涨,原糖本季重挫10.2%

路透纽约/伦敦9月28日电---洲际交易所(ICE)可可期货周五上涨,本季录得三年来最大季度升幅,日内交投震荡,提振价格在交易日开盘的头一分钟内大涨95美元,而原糖第三季可能录得10%跌幅.

咖啡期货本季势将上升,尽管周五下跌,因美元指数.DXY攀升,增加市场压力.

可可期货上涨,保持了ICE早盘触发自动买单的上行动能.交易员称,因可可供应在即将来临的季度初持续不确定,加之最大的可可种植国科特迪瓦(象牙海岸)的可可业进行大规模改革,这些因素激励了空头回补.

ICE-12月可可期货CCZ2收高34美元,或1.4%,报每吨2,516美元.本季,近月合约CCc1攀升9.9%,录得2009年第三季来的最大季度涨幅,许多人士预期2012/13年供应不足的情况将加剧.

在0900 GMT开盘时,主力可可合约罕有地在60秒时间内暴涨95美元,成交量达634口,当时美国交易员仍在睡觉.该合约急升至9月17日来最高的2,595美元,之后迅速跌至大约2,539美元.

交易员将此走势归因于"大肥指错误",即一市场人士意外地按错键,造成大量止损买单,令价格在缺乏基本面和技术因素刺激下上涨.不过,一纽约资深交易员认为,此一升势是受月末和季末买盘推动.

伦敦12月可可期货LCCZ2升30英镑,或1.9%,收报每吨1,631英镑.近月合约LCCc1本季上升1.1%.

ICE-10月糖期货SBc1小跌0.02美分,收报每磅19.58美分.近月合约第三季大跌10.2%,连续第二季下跌.

交投最活跃的3月原糖合约SBH3小升0.42美分,收报每磅20.42美元.

伦敦12月白糖期货LSUc1升1.30美元,或0.2%,收报每吨574.50美元.本季,该合约跌6%.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2收低0.80美分,或0.5%,报每磅1.7350美元.

近月合约第三季升2.1%,录得2011年第一季来最大季度升幅,市场在一段长间下跌后站稳脚跟.

目前阿拉比卡咖啡价格较上年同期低约25%.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2跌6美元,或0.3%,报每吨2,182美元.本季,该合约升2.2%.(完)