〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,受玉米和小麦期货大涨带动

路透9月27日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高,交易商称,受玉米期货涨停和小麦期货劲扬5%带动,扶助此间市场摆脱了美国农业部大豆库存报告利空的影响.
美国农业部公布,截至9月1日,美国大豆库存1.69亿蒲式耳,高于市场预估区间1.1-1.52亿.
农业部还将去年美国大豆产量预估上修至30.93亿蒲式耳,较上次预估上调了3,750万.
CBOT近月大豆期货本月大跌9.3%,但第三季上扬了近6%,为连续第四季上涨.
美国农业部证实向中国出口销售了18万吨美国大豆,2012/13年度付运.
豆油期货跟随大豆和豆粕期货的升势,但升幅受到10月期货首个交割通知日大量交割所限.
11月大豆期货SX2大涨30-1/4美分,报每蒲式耳16.01美元.
10月豆粕合约SMc1收高13.9美元,报每短吨487美元.
10月豆油合约BOc1升0.07美分,报每磅52.18美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为322,180口,豆粕期货为88,470口,豆油期货为147,861口.
以下为CBOT农产品期货在1937 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 756.25 40.00 5.6% 17.0%
CBOT大豆Sc1 1601.00 30.25 1.9% 33.6%
CBOT豆粕SMc1 487.00 13.90 2.9% 57.4%
CBOT豆油BOc1 52.18 0.07 0.1% 0.2%
CBOT小麦Wc1 902.50 47.00 5.5% 38.3%
CBOT稻米RRc1 1547.50 31.00 2.0% 6.0%
EU小麦BL2H0 265.50 7.50 2.9% 31.1%
NYMEX原油期货CLc1 91.91 0.06 0.1% -7.0%
道琼工业指数.DJI 13,407 -79 -0.6% 9.7%
现货金XAU= 1770.60 -6.69 -0.4% 13.2%
欧元/美元EUR= 1.2843 -0.007 -0.5% -0.8%
美元指数.DXY 79.9810 0.4330 0.5% -0.2%
波罗的海
干散货指数.BADI 766 22 3.0% -55.9%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 李军;审校 母红