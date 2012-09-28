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货币新闻 | 2012年 9月 29日 星期六 04:18 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收低0.36%,Nasdaq指数下跌0.65%

路透纽约9月28日电---美国股市周五收低,录得2010年来表现最好的第三季,全球多国央行采取行动刺激经济后,股市走势发生大逆转.但周五经济疲弱的迹象压低股市.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌48.84点,或0.36%,至13,437.13点;标准普尔500指数.SPX收低6.48点,或0.45%,至1,440.67点.Nasdaq指数.IXIC回落20.37点,或0.65%,至3,116.23点.

本周,道指收低1.1%,标普500指数下跌1.3%,NASDAQ指数跌2%.本月,道指升2.6%,标普500指数上升2.4%,NASDAQ指数上扬1.6%.

本季道指收涨4.3%,标普500指数收高5.8%,NASDAQ指数上升6.2%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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