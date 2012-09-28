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市场报道 | 2012年 9月 29日 星期六 05:27 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货劲升5.5%,因美国农业部库存数据低于预期

路透9月28日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五劲升5.5%,为三个月最大单日升幅,此前美国农业部发布的季度玉米和小麦库存数据低于市场预期.

美国农业部公布,截至9月1日小麦库存为21.04亿蒲式耳,低于预估区间21.59-25.33亿.

美国农业部还预计今年美国各种小麦总产量为22.69亿,同上次预估的22.68亿几无变动.

国际谷物理事会(IGC)下调2012/13年度全球小麦产量预估至6.57亿吨,较上月预估下调450万吨.

根据初步收盘数据,现货月小麦期货Wc1本月收高3.4%,本季收高22%.

CBOT-12月软红冬麦合约WZ2收高47美分,结算价报9.02-1/2美元.

今日CBOT小麦预估成交量为164,469口.(完)

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--编译 李军;审校 利棣儿

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