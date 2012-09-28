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市场报道 | 2012年 9月 29日 星期六 04:58 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉第三季收低1.3%,因投机商转为作空

路透纽约9月28日电---美国期棉市场第三季收低,因投机商出脱多头押注,且因预期将出现创纪录的供应过剩,北半球收割前开始有季节性卖压.

过去两周卖盘加速,因投资人担心中国将开始减持一部分战略储备.

在第二季重挫24%后,洲际交易所(ICE)12月期棉合约CTZ2第三季收报70.65美分,该季跌1.3%.周五收低1.2%.

交易商表示,投机商本周已经建立新的空头仓位,本周未平仓合约增加3%,至约19万口,为6月中来最高.

技术面而言,期棉相对强弱指标(RSI)为36,为6月初来最低,接近超卖.指数低于30为超卖区域.(完)

--编译 李军;审校 母红

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