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市场报道 | 2012年 9月 29日 星期六 05:35 BJT

〔美国股市〕收低,但本季录得2010年来表现最好的第三季

* 本季标普500指数收高近6%

* 美国芝加哥PMI弱于预期

* 在美国上市的RIM股价受业绩带动上涨,耐克则下跌

* 道指收低0.4%,标普500指数收跌0.5%,Nasdaq指数回落0.7%

路透纽约9月28日电---美国股市周五收低,录得2010年来表现最好的第三季,全球多国央行采取行动刺激经济后,股市走势发生大逆转.但周五经济疲弱的迹象压低股市.

标普500指数过去三个月攀升5.9%,因全球多国央行推出措施增加市场的流动性,并提振所在国疲弱的经济.此举令标普500指数上扬,从年初迄次最多升17%,最近涨势将标普500指数推至五年来的最高位.

但周五,投资人较关注令人失望的经济数据,因美国中西部地区的企业活动自2009年来首次萎缩.加之其他地区制造业报告疲弱及上月耐久财订单骤降.

"事实是市场的基本面肯定不能支撑年初迄今逾17%的升幅,但所有放宽政策行动对股市带来巨大影响,"Gary Goldberg Financial Services总裁Oliver Pursche说.

道琼工业指数.DJI收跌48.84点,或0.36%,至13,437.13点;标准普尔500指数.SPX收低6.48点,或0.45%,至1,440.67点.Nasdaq指数.IXIC回落20.37点,或0.65%,至3,116.23点.

第三季,道指收涨4.3%,NASDAQ指数上升6.2%.

单是9月,道指升2.6%,标普500指数上升2.4%,NASDAQ指数上扬1.6%.

形成对照的是,本周股市收低,道指收跌1.1%,标普500指数下滑1.3%,NASDAQ指数跌2%.

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