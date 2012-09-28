〔美国股市〕收低,但本季录得2010年来表现最好的第三季

基金产业：美国对冲基金1月创佳绩，因投资向金融和医药股倾斜
路透纽约2月14日 - 美国一些知名对冲基金的投资经理去年第四季度将投资组合中相当大的一部分转为有望受益于特朗普政策的金融类股和医药类股，令这类基金1月份表现为四年来同期最佳。
* 本季标普500指数收高近6%
* 美国芝加哥PMI弱于预期
* 在美国上市的RIM股价受业绩带动上涨,耐克则下跌
* 道指收低0.4%,标普500指数收跌0.5%,Nasdaq指数回落0.7%
路透纽约9月28日电---美国股市周五收低,录得2010年来表现最好的第三季,全球多国央行采取行动刺激经济后,股市走势发生大逆转.但周五经济疲弱的迹象压低股市.
标普500指数过去三个月攀升5.9%,因全球多国央行推出措施增加市场的流动性,并提振所在国疲弱的经济.此举令标普500指数上扬,从年初迄次最多升17%,最近涨势将标普500指数推至五年来的最高位.
但周五,投资人较关注令人失望的经济数据,因美国中西部地区的企业活动自2009年来首次萎缩.加之其他地区制造业报告疲弱及上月耐久财订单骤降.
"事实是市场的基本面肯定不能支撑年初迄今逾17%的升幅,但所有放宽政策行动对股市带来巨大影响,"Gary Goldberg Financial Services总裁Oliver Pursche说.
道琼工业指数.DJI收跌48.84点,或0.36%,至13,437.13点;标准普尔500指数.SPX收低6.48点,或0.45%,至1,440.67点.Nasdaq指数.IXIC回落20.37点,或0.65%,至3,116.23点.
第三季,道指收涨4.3%,NASDAQ指数上升6.2%.
单是9月,道指升2.6%,标普500指数上升2.4%,NASDAQ指数上扬1.6%.
形成对照的是,本周股市收低,道指收跌1.1%,标普500指数下滑1.3%,NASDAQ指数跌2%.
路透纽约2月14日 - 美国一些知名对冲基金的投资经理去年第四季度将投资组合中相当大的一部分转为有望受益于特朗普政策的金融类股和医药类股，令这类基金1月份表现为四年来同期最佳。
路透上海2月15日 - 中国银行间市场周三流动性收缩，七天及以上资金紧势更为明显， 此前很充裕的隔夜资金供给也趋于收敛；尽管央行今日对到期的MLF（中期借贷便利）进行 了续做，但公开市场连续大额净回笼的累加效应显现，其影响也在逐步发酵中。 交易员并指出，今日为存款准备金月中例行调整日，春节后需补缴的机构可能也较多， 导致资金需求有所升温；而MLF续做后，关注焦点仍为TLF（临时流动性便利）会否续做，但 目前市场对此预期普遍不太乐观。 “隔夜一大早还很泛滥，10点多以后感觉就没那么多了，净回笼的影响一点点出来了， 慢慢地向短期限传导。”华东一银行交易员称。 中国央行公开市场今日进行1,200亿元人民币的逆回购操作，其中七天期500亿元，14天 期200亿元，28天期500亿元，利率继续持稳。据此计算，单日净回笼1,400亿元。 据路透统计，逆回购存量也已从春节前1月22日20,100亿元的高点，回落至今日的6,750亿元 。 北京一基金交易员亦谈到，除了隔夜品种，其他期限资金都比较紧张，“春节后能回到 银行体系
路透上海2月15日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于下周二(21日)招标发 行至多210亿元人民币三期固息债，期限包括三年、五年和10年。 上述三期债中，三年和10年品种为国开行2016年第15期 和13期<CN1602 13=CFXS>的增发债，票面利率2.65%和3.05%。 五年期品种为该行2017年第一期绿色金融债，所募资金将用于环保、节能、清洁能源和 清洁交通等支持环境改善、应对气候变化的绿色项目投放。该期债可预发行交易，交易时间 为2月16日至2月20日。 具体发行条款如下： 2016年第15/13期增发债、2017年第一期绿色金融债 ------------------------------------------------------- 发行上限 3年：60亿元；5年：50亿元；10年：100亿元 期限/计息方式 3/5/10年固息 招标时间 2月21日09:30