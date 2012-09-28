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市场报道 | 2012年 9月 29日 星期六 05:46 BJT

〔加拿大股市〕收低,受对西班牙银行业和对全球经济的忧虑打压

路透多伦多9月28日电---加拿大主要股指周五下滑,受对西班牙银行业和对全球经济的忧虑打压,但黑莓机生产商Research In Motion Ltd RIM.TO公布业绩后大涨.

第三季,加拿大股指大涨超过6%,因能源股和矿业股得益于油价和金价强劲的升势走高.

但周五,加股表现不佳,因西班牙借款成本重回6%之上,且美国中西部制造业活动三年来首次萎缩.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低21.39点,或0.17%,报12,317.46点,能源股和金融股领跌.

RIM跳升8%,报7.52加元,该公司公布的季度亏损小于预期.(完)

--编译 李军;审校 母红

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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