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亚洲 | 2012年 9月 29日 星期六 06:03 BJT

〔美国股市〕ADR下跌,但本季收升

路透纽约9月28日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周五下跌,法国和日本企业ADR领跌,但ADR指数在9月和第三季均上升.

法国周五公布2013年预算案,将对富有家庭大致增税100亿欧元,对大型企业增税100亿欧元.[ID:nSB1803342]消息重创法国企业ADR.

在美国上市的道达尔跌2.9%,赛诺菲(SNY.N)重挫3.2%.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR收跌1.6%.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR下滑1.4%.该指数本月和本季上升,分别涨3%和5.3%.

周五日本企业领跌亚洲企业ADR.

全球第二大经济体日本8月工业生产跌至15个月低位.

亚洲ADR指数.BKAS下跌1.1%.Sony (SNE.N),佳能(CAJ.N)和本田汽车(HMC.N)均大跌3%.

拉丁美洲ADR指数.BKLA跌1.1%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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