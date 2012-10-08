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亚洲 | 2012年 10月 8日 星期一 12:07 BJT

《汇市简讯》获利了结打压欧元/日圆,但小时图显示超卖给予支撑

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* 亚股疲弱,促使根据模型来交易的投资者获利了结

* 小时图显示超卖,给予欧元支撑

* 五日和200日移动均线切入点101.77日圆是初步支撑位

* 稍早触及的102.48高点为阻力位,趋势向上

* 浏览技术图表,请点选(link.reuters.com/wam23t) (完)

--编译 沈以文;审校 张涛

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