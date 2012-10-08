〔企业并购〕BAE最大股东反对与EADS合并,理由包括担忧政府干预(更新版)

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路透伦敦10月8日电---英国国防企业BAE(BAES.L)的最大股东周一发布声明,反对以450亿美元合并欧洲宇航防务集团(EADS)EAD.PA的提议.反对的理由包括担忧政府干预、合并条件不佳以及缺乏策略性理据.

Invesco Perpetual发出的声明稿不但长而且措辞尖锐.声明表示,上述并购提议还可能对BAE在美国市场带来负面冲击.在美国,BAE以外资企业的身分在敏感的国防工业市场具有特殊的业务管道.

"Invesco相信BAE在全球防务市场具备特殊地位,业务强劲,尤其在美国和英国,而且具有良好的独立前景,"声明指出,还补充指Invesco过去20年间断断续续持有BAE股票.

"我们希望未来几日与BAE董事和其他BAE股东讨论此事."

分析师认为Invesco发出的声明,完全抹煞了这宗并购交易的策略和逻辑.英国股票市场规定这两家公司提出合并蓝图细节的最后期限是两天之后.

这宗超级并购案--将诞生全球最大的航天暨防务集团--所引发的紧张也于上周浮上台面,法国、英国和德国对于政府在合并后新公司将扮演的角色意见不一.[ID:nSB2035183]

"他们持股13.3%,但需要至少25%才能阻止合并,"Espirito Santo的分析师Edward Stacey对路透表示."这不足以扼杀这宗交易,而且向他们阐明优点后不见得他们不会改变心意,但不管怎么说,这是个打击."

0812GMT,BAE下挫1.1%,表现略逊于英股富时100指数.FTSE的下跌0.76%.

Invesco其他反对理由包括:并购交易的结构将有碍于综效,而换股比例也未反映BAE超强的现金流价值.此外,Invesco亦认为政府在新公司的持股程度将严重损害商业前景.(完)