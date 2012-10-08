〔美国热股〕摩根士丹利上调NETFLIX评级至"加码",后者股价劲扬

《全球重要经济事件一览表》--2月20日-2月27日
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)将在瑞典皇家科学工程院(IVA)安排的午餐会上，就未来的电子支付形式发表讲话(1100)。
路透10月8日电---摩根士丹利将视频串流媒体NETFLIX INC (NFLX.O)评级从"中性"上调至"加码",指因该公司料将平衡国内成本结构,并有可能成为全球化的视频平台.
在周一早盘交易中,该公司股价劲扬8.80%,至72.44美元.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁史金斯利(Cecilia Skingsley)将在瑞典皇家科学工程院(IVA)安排的午餐会上，就未来的电子支付形式发表讲话(1100)。
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透东京2月20日 - 原油价格周一上涨，但涨幅很小，因投资者盘算美国活跃钻机数增加以及处于纪录高位的库存，是否会损害产油国减产以便让市场恢复平衡的努力。