〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及一个月低位,因忧虑经济

徽商期货：利空叠加，大连豆粕价格将继续下行
进口大豆到港量增加，油厂开机率也将大幅提升，但水产养殖处于淡季、生猪存栏量低位，豆粕饲料需求不佳。基本面利空因素叠加，豆粕价格将继续下行。
* 英镑兑欧元跌至三周低位
* 英国实施更多财政撙节措施将令英国经济复苏更困难
* 英国央行可能再次放宽政策,将损及英镑
路透伦敦10月8日电---英镑兑美元周一跌至一个月低位,因被视为较高风险货币承压,且英国经济前景低迷很可能令英镑短期表现迟滞.
周五美国公布的9月失业率意外下跌缓解了对美国经济的忧虑,驱使投资人重新审视美国联邦储备理事会(美联储,FED)最新一轮购债计划的潜在规模及将推行多久,带动美元指数.DXY走强.
形成对比的是,上周数据表明英国第三季经济仅小幅成长,建筑业仍在萎缩,且占经济很大比重的服务业增长远逊于预期.
英国财政大臣欧思邦周一表示,预算中的大部份节支是透过降低政府支出.这可能对英国央行或最早在下月放宽货币政策拖加压力.
"过去几个交易日,英镑兑欧元一直较疲弱,表现不及欧元,"FXPro首席策略师Michael Derks说,"这趋势短期或将持续.更多撙节举措暗示英国央行将要衡量进一步放宽政策."
英镑兑美元GBP=D4跌0.6%,报1.6035美元,稍早跌至1.6021美元的一个月低位,据称在1.6020下方挂有的止损单仍完整.英镑兑周五触及的一周高位1.6218美元回落,当时美国公布强劲的就业报告提振较高风险货币.
但这些升幅消失,因美债收益率上升,投资人重新审视美联储短期进一步放宽政策的需要.
英国央行数据显示,英镑兑美元下跌拉低英镑贸易加权指数=GBP至83.4的两个月低位.欧元兑美元也扭转稍早跌势,升至三周高位.
英镑兑欧元EURGBP=D4升至0.8094英镑,录得2月底来最大周度升幅.
欧元面临9月中峰值0.8114英镑的短期阻力位,市场的焦点钉在西班牙.西班牙预期将很快申请救助,为激活欧洲央行买入该国公债铺平道路.欧洲央行干预,预料将提振欧元兑大部份货币的表现.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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有传港股近周升势，内地养老基金入市为推手之一。人社部副部长游钧最新就透露，目前已有包括北京、上海等7省市，共计3,600亿元人民币的基本养老基金，开始委托进行投资运营。看来，市场传闻都有几成真，养老基金保值需要分散投资，做好地域风险的管理，部分投入港股是一法。中资股逐个股类被抽升，内险、内房、内银、券商、基建股、周期股份，最终股价当然是有升也有回，盈利面将是判断股价回落幅度合理性的硬道理。最新据瑞信指出，中资周期股于今年首季的业绩仍然为佳，若如是，该类股份将于后市维持大涨小回之格局。中资股已作开路先锋，昨日开始有套利回吐，接着还要看非中资蓝筹的表现。近日金手指大摩，就又刊报告唱好友邦保险（01299），将于下周五（24日）公布2016财年全年业绩，预期公司股息及资本回报有潜在空间提升，或将可成催化剂，目标价上望60元，股价昨应声上扬3.4%至49元，有望回补去年11月下跌裂口区49.4元至50.7元。
周五美股三大指数均上扬，但升幅不算大，相信后市要等美国总统特朗普减税方案出炉才会再有突破。恒指年初至今升了9%，上周攻破24000点，有大成交配合。不过，在此水平不少蓝筹的估值并不便宜，好淡角力，不宜高追，而两会前内房政策风险增加，更须提防。