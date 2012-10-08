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市场报道 | 2012年 10月 8日 星期一 23:20 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及一个月低位,因忧虑经济

* 英镑兑欧元跌至三周低位

* 英国实施更多财政撙节措施将令英国经济复苏更困难

* 英国央行可能再次放宽政策,将损及英镑

路透伦敦10月8日电---英镑兑美元周一跌至一个月低位,因被视为较高风险货币承压,且英国经济前景低迷很可能令英镑短期表现迟滞.

周五美国公布的9月失业率意外下跌缓解了对美国经济的忧虑,驱使投资人重新审视美国联邦储备理事会(美联储,FED)最新一轮购债计划的潜在规模及将推行多久,带动美元指数.DXY走强.

形成对比的是,上周数据表明英国第三季经济仅小幅成长,建筑业仍在萎缩,且占经济很大比重的服务业增长远逊于预期.

英国财政大臣欧思邦周一表示,预算中的大部份节支是透过降低政府支出.这可能对英国央行或最早在下月放宽货币政策拖加压力.

"过去几个交易日,英镑兑欧元一直较疲弱,表现不及欧元,"FXPro首席策略师Michael Derks说,"这趋势短期或将持续.更多撙节举措暗示英国央行将要衡量进一步放宽政策."

英镑兑美元GBP=D4跌0.6%,报1.6035美元,稍早跌至1.6021美元的一个月低位,据称在1.6020下方挂有的止损单仍完整.英镑兑周五触及的一周高位1.6218美元回落,当时美国公布强劲的就业报告提振较高风险货币.

但这些升幅消失,因美债收益率上升,投资人重新审视美联储短期进一步放宽政策的需要.

英国央行数据显示,英镑兑美元下跌拉低英镑贸易加权指数=GBP至83.4的两个月低位.欧元兑美元也扭转稍早跌势,升至三周高位.

英镑兑欧元EURGBP=D4升至0.8094英镑,录得2月底来最大周度升幅.

欧元面临9月中峰值0.8114英镑的短期阻力位,市场的焦点钉在西班牙.西班牙预期将很快申请救助,为激活欧洲央行买入该国公债铺平道路.欧洲央行干预,预料将提振欧元兑大部份货币的表现.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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