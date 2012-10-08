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市场报道 | 2012年 10月 9日 星期二 03:33 BJT

〔纽约期市〕全球增长忧虑打压期糖和ICE可可期货至两个月低位

路透纽约/伦敦10月8日电---糖期货周一在交投淡清中下跌,因担忧全球经济,令美元上涨,而美国可可微跌至两个月低位.

阿拉比卡咖啡期货触及一个月低位,但尾盘小升,因美元从高位回落.洲际交易所(ICE)和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)交投清淡.

世界银行周一下调东亚和太平洋地区经济增长预估,称中国放缓恐有恶化且持续时间长于预估之虞.[ID:nSB2035097]消息公布后,全球股市和油价下跌.欧元兑美元从两周高位下跌,兑日圆也从高位下滑,忧虑西班牙,尽管欧元区官员云集卢森堡出席会议.

ICE-3月原糖期货SBc1跌0.12美分,或0.6%,收报每磅21.42美分,低于周四触及的八周高位21.77美分.

美元兑一篮子货币.DXY上涨,令美元计价的软商品对持有其他货币的投资人来说更昂贵.

伦敦12月白糖期货LSUc1下跌2.30美元,或0.4%,收报每吨595美元.

美国可可期货承压,因英镑兑美元下跌.全球最大的可可种植国科特迪瓦(象牙海岸)的可可业改革成功的前景及欧洲需求疲弱,保持市场的下行趋势完整.欧洲第三季可可加工数据将在本月稍后公布.

ICE-12月可可期货CCZ2收低1美元,报每吨2,381美元,为现货月合约8月2日来最低结算价,仍略高于100天移动均线切入位2,357美元.

伦敦3月可可期货LCCH3收高13英镑,或0.8%,报每磅1,545英镑,英镑兑美元GBP=下跌,提振伦敦可可表现.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCc1收高1美分,或0.6%,报每磅1.6910美元.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCX2下滑31美元,或1.5%,结算价报每吨2,064美元.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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