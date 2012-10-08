〔纽约期市〕全球增长忧虑打压期糖和ICE可可期货至两个月低位

徽商期货：利空叠加，大连豆粕价格将继续下行
进口大豆到港量增加，油厂开机率也将大幅提升，但水产养殖处于淡季、生猪存栏量低位，豆粕饲料需求不佳。基本面利空因素叠加，豆粕价格将继续下行。
路透纽约/伦敦10月8日电---糖期货周一在交投淡清中下跌,因担忧全球经济,令美元上涨,而美国可可微跌至两个月低位.
阿拉比卡咖啡期货触及一个月低位,但尾盘小升,因美元从高位回落.洲际交易所(ICE)和英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)交投清淡.
世界银行周一下调东亚和太平洋地区经济增长预估,称中国放缓恐有恶化且持续时间长于预估之虞.[ID:nSB2035097]消息公布后,全球股市和油价下跌.欧元兑美元从两周高位下跌,兑日圆也从高位下滑,忧虑西班牙,尽管欧元区官员云集卢森堡出席会议.
ICE-3月原糖期货SBc1跌0.12美分,或0.6%,收报每磅21.42美分,低于周四触及的八周高位21.77美分.
美元兑一篮子货币.DXY上涨,令美元计价的软商品对持有其他货币的投资人来说更昂贵.
伦敦12月白糖期货LSUc1下跌2.30美元,或0.4%,收报每吨595美元.
美国可可期货承压,因英镑兑美元下跌.全球最大的可可种植国科特迪瓦(象牙海岸)的可可业改革成功的前景及欧洲需求疲弱,保持市场的下行趋势完整.欧洲第三季可可加工数据将在本月稍后公布.
ICE-12月可可期货CCZ2收低1美元,报每吨2,381美元,为现货月合约8月2日来最低结算价,仍略高于100天移动均线切入位2,357美元.
伦敦3月可可期货LCCH3收高13英镑,或0.8%,报每磅1,545英镑,英镑兑美元GBP=下跌,提振伦敦可可表现.
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCc1收高1美分,或0.6%,报每磅1.6910美元.
11月罗布斯塔咖啡期货LRCX2下滑31美元,或1.5%,结算价报每吨2,064美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
进口大豆到港量增加，油厂开机率也将大幅提升，但水产养殖处于淡季、生猪存栏量低位，豆粕饲料需求不佳。基本面利空因素叠加，豆粕价格将继续下行。
有传港股近周升势，内地养老基金入市为推手之一。人社部副部长游钧最新就透露，目前已有包括北京、上海等7省市，共计3,600亿元人民币的基本养老基金，开始委托进行投资运营。看来，市场传闻都有几成真，养老基金保值需要分散投资，做好地域风险的管理，部分投入港股是一法。中资股逐个股类被抽升，内险、内房、内银、券商、基建股、周期股份，最终股价当然是有升也有回，盈利面将是判断股价回落幅度合理性的硬道理。最新据瑞信指出，中资周期股于今年首季的业绩仍然为佳，若如是，该类股份将于后市维持大涨小回之格局。中资股已作开路先锋，昨日开始有套利回吐，接着还要看非中资蓝筹的表现。近日金手指大摩，就又刊报告唱好友邦保险（01299），将于下周五（24日）公布2016财年全年业绩，预期公司股息及资本回报有潜在空间提升，或将可成催化剂，目标价上望60元，股价昨应声上扬3.4%至49元，有望回补去年11月下跌裂口区49.4元至50.7元。
周五美股三大指数均上扬，但升幅不算大，相信后市要等美国总统特朗普减税方案出炉才会再有突破。恒指年初至今升了9%，上周攻破24000点，有大成交配合。不过，在此水平不少蓝筹的估值并不便宜，好淡角力，不宜高追，而两会前内房政策风险增加，更须提防。