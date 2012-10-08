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市场报道 | 2012年 10月 9日 星期二 03:35 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收平至小涨,因投机性空头回补及谷物期货大涨

路透纽约10月8日电---棉花期货周一持平至小涨,因投机性空头回补及谷物市场大涨,抵消了对全球最大棉纺市场中国经济成长放缓的担忧.

洲际交易所(ICE)-12月期棉CTZ2结算价收高0.41%,报每磅71.78美分,在一度升穿72美分关口后脱离日高.

投机商在美国收割前增加空头押注后,期棉可能易于受到更多空头回补影响.

周五数据显示,在截至10月2日该周,投机商转往持有净空头仓位,为两个月首见.

因投资人担心中国经济成长放缓以及欧债危机将压制需求,原油引领商品市场下滑.

期棉市场,投资人静待美国农业部周四将发布的月度报告,以寻找近期降雨后德州西部新作物受损的迹象.(完)

--编译 李军;审校 于春红

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