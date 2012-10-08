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市场报道 | 2012年 10月 9日 星期二 05:51 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,受季节性收割压力打压

路透10月8日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一收低,交易商指因受季节性收割压力及美国农业部周四公布10月作物产量及供需报告前的轧平部位打压.

美国农业部料将公布今年美国玉米产量为六年来最低,明年夏末玉米供应量或将触及17年低位,因逾50年来最严重旱灾导致减产.

路透调查分析师平均预期,美国2012年玉米产量为106.01亿蒲式耳,低于美国农业部9月时预测的107.27亿蒲式耳.分析师平均预期2012/13年美国期末库存为6.48亿蒲式耳,低于农业部9月时预期的7.33亿蒲式耳;全球2012/13年玉米期末库存预计为1,213.22吨,低于9月时预期的1,239.50亿吨.

一位农业气象专家周一称,周二的小雨将使美国玉米和大豆收割小幅放缓,周末前的大雨料将使收割暂停."本周看起来平平淡淡,但周五和周六雨量为0.40至1.00英寸的降雨,将使收割停顿几天,"Global Weather Monitoring气象专家John Dee称.

12月合约关键阻力位在50日移动均线切入位7.84-3/4美元,关键支撑位在100日移动均线切入位7.02-3/4美元,九日相对强弱指标为41.

　指标12月玉米期货合约CZ2收低6美分,结算价报每蒲式耳7.42美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为147,513口.(完)

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--编译 于春红;审校 利棣儿

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