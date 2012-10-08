版本:
中国
债券 | 2012年 10月 9日 星期二 05:17 BJT

〔标题新闻〕穆迪将塞浦路斯公债评等由"Ba3"下调至"B3",评等展望为负面

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8L8G8C]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐