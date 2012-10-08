〔美国股市〕下跌,因投资人预计即将公布的企业业绩疲弱

徽商期货：利空叠加，大连豆粕价格将继续下行
进口大豆到港量增加，油厂开机率也将大幅提升，但水产养殖处于淡季、生猪存栏量低位，豆粕饲料需求不佳。基本面利空因素叠加，豆粕价格将继续下行。
* 美国企业第三季获利料在三年来首次下跌
* UnitedHealth收购巴西企业,股价上扬
* 苹果下跌,尽管台湾电子代工巨头富士康周六否认郑州工厂因罢工而瘫痪
* 道指跌0.2%,标准普尔500指数下滑0.4%,Nasdaq指数跌0.8%
路透纽约10月8日电---美国股市周一在交投清淡中收低,从近期触及的五年高位回落,因预期即将公布本的企业季报疲弱.
今天为美国哥伦布日,美股成交量为年内最清淡之一,且债市休市.纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约41亿股,今年迄今日成交均值为65.4亿股.
世界银行周一下调东亚和太平洋地区经济增长预估,称中国放缓恐有恶化且持续时间长于许多分析师预估之虞.[ID:nSB2035097]消息令股市全日承压.
尽管标普500指数在第三季上升5.8%,但分析师预期企业第三季获利在三年来首次下跌.对企业季报的悲观预期可能使市场对股市涨势能否持续存疑.
"的确,已有多家企业下调总体获利预估,"OakBrook Investments LLC联席投资长Peter Jankovskis说,"一些人预期可能出现企业盈利普遍下跌的情况,所以市场可能会出现一定的防御态势和获利了结操作."
周二业绩期开锣,道指成份股美国铝业(AA.N)料将公布第三季盈亏相抵,上年同期为每股获利0.15美元.美国铝业股价升0.3%,报9.12美元.
道琼工业指数.DJI收跌26.50点,或0.19%,至13,583.65点;标准普尔500指数.SPX小跌5.05点,或0.35%,至1,455.88点.Nasdaq指数.IXIC收低23.83点,或0.76%,至3,112.35点.
进口大豆到港量增加，油厂开机率也将大幅提升，但水产养殖处于淡季、生猪存栏量低位，豆粕饲料需求不佳。基本面利空因素叠加，豆粕价格将继续下行。
有传港股近周升势，内地养老基金入市为推手之一。人社部副部长游钧最新就透露，目前已有包括北京、上海等7省市，共计3,600亿元人民币的基本养老基金，开始委托进行投资运营。看来，市场传闻都有几成真，养老基金保值需要分散投资，做好地域风险的管理，部分投入港股是一法。中资股逐个股类被抽升，内险、内房、内银、券商、基建股、周期股份，最终股价当然是有升也有回，盈利面将是判断股价回落幅度合理性的硬道理。最新据瑞信指出，中资周期股于今年首季的业绩仍然为佳，若如是，该类股份将于后市维持大涨小回之格局。中资股已作开路先锋，昨日开始有套利回吐，接着还要看非中资蓝筹的表现。近日金手指大摩，就又刊报告唱好友邦保险（01299），将于下周五（24日）公布2016财年全年业绩，预期公司股息及资本回报有潜在空间提升，或将可成催化剂，目标价上望60元，股价昨应声上扬3.4%至49元，有望回补去年11月下跌裂口区49.4元至50.7元。
周五美股三大指数均上扬，但升幅不算大，相信后市要等美国总统特朗普减税方案出炉才会再有突破。恒指年初至今升了9%，上周攻破24000点，有大成交配合。不过，在此水平不少蓝筹的估值并不便宜，好淡角力，不宜高追，而两会前内房政策风险增加，更须提防。