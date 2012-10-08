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市场报道 | 2012年 10月 9日 星期二 05:30 BJT

〔美国股市〕下跌,因投资人预计即将公布的企业业绩疲弱

* 美国企业第三季获利料在三年来首次下跌

* UnitedHealth收购巴西企业,股价上扬

* 苹果下跌,尽管台湾电子代工巨头富士康周六否认郑州工厂因罢工而瘫痪

* 道指跌0.2%,标准普尔500指数下滑0.4%,Nasdaq指数跌0.8%

路透纽约10月8日电---美国股市周一在交投清淡中收低,从近期触及的五年高位回落,因预期即将公布本的企业季报疲弱.

今天为美国哥伦布日,美股成交量为年内最清淡之一,且债市休市.纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约41亿股,今年迄今日成交均值为65.4亿股.

世界银行周一下调东亚和太平洋地区经济增长预估,称中国放缓恐有恶化且持续时间长于许多分析师预估之虞.[ID:nSB2035097]消息令股市全日承压.

尽管标普500指数在第三季上升5.8%,但分析师预期企业第三季获利在三年来首次下跌.对企业季报的悲观预期可能使市场对股市涨势能否持续存疑.

"的确,已有多家企业下调总体获利预估,"OakBrook Investments LLC联席投资长Peter Jankovskis说,"一些人预期可能出现企业盈利普遍下跌的情况,所以市场可能会出现一定的防御态势和获利了结操作."

周二业绩期开锣,道指成份股美国铝业(AA.N)料将公布第三季盈亏相抵,上年同期为每股获利0.15美元.美国铝业股价升0.3%,报9.12美元.

道琼工业指数.DJI收跌26.50点,或0.19%,至13,583.65点;标准普尔500指数.SPX小跌5.05点,或0.35%,至1,455.88点.Nasdaq指数.IXIC收低23.83点,或0.76%,至3,112.35点.

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