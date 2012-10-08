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债券 | 2012年 10月 9日 星期二 05:45 BJT

〔标题新闻〕IMF料今年英国经济萎缩0.4%,明年小幅增长1.1%,7月时预估分别为增长0.2%和1.4%

IMF为国际货币基金组织

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