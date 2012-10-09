《综述》日本汽车9月中国销售剧减,两国领土主权纷争冲击巨大

* 丰田汽车9月在中国的销售较上年同期剧减48.9%

* 扣除进口后,日产汽车9月在中国的销售较上年同期减35%

* 本田汽车减少40.5%,铃木汽车减少42.5%

* 分析师认为市场份额将继续缩减

记者 方燕 编译 沈以文/田建华

路透北京10月9日电---日本车商9月在中国的销售剧减,显示中日两国领土主权纷争带来巨大的冲击,同时亦燃起日本车厂在中国这个全球最大汽车市场的份额将持续缩减的疑虑.

丰田汽车(7203.T)周二表示,9月在中国的销售较上年同期剧减48.9%,本田汽车的降幅达到40.5%.

根据日产汽车中国伙伴--东风汽车(0489.HK)的数据,扣除进口后,日产9月销售较上年同期缩减34.6%.铃木汽车(7269.T)表示,9月经销商销售较上年同期减少42.5%.

日方9月中旬对钓鱼岛(日称尖阁列岛)进行购岛国有化之后,中国各地爆发强烈反日抗议,抵制日货的呼声高涨.

分析师表示,如果中日外交关系持续紧张,销售料将继续疲弱.

"我们已将2012年日系汽车的销售预估下修10万辆,但现在看起来还太保守了,"行业咨询公司LMC Automotive亚太区主管John Zeng表示.

"我们原本预期日本车商卖出304万辆,但现在能卖到300万辆就很了不起了."

浏览中国9月汽车销售图表,请点选(link.reuters.com/nes23t)

丰田在北京的发言人Takanori Yokoi称,丰田和两家中国当地合作伙伴在9月售出约44,100辆汽车.

Yokoi称,今年前九个月,丰田和合作伙伴车企总计售出640,200辆汽车,较上年同期增长4.6%.

马自达(7261.T)上周表示,9月在中国的销量同比骤降35%.

在日本汽车制造商中,日产依赖中国市场的程度最高,其次是本田和马自达.

2011年日产在中国售出88.3万辆汽车,占公司全球销量的约27%.在本田和马自达,这一比例分别为20%和18%左右.

对华销量约占丰田全球销量的12%.

据官方数据,截至8月底,日系品牌在中国的市场份额为21.2%,低于2011年的21.6%.而同期德国汽车品牌份额从21.3%提升至23.3%,韩国汽车品牌市场份额从9%提升至9.3%.

对日系汽车需求的锐减,是其他外国品牌的意外之喜.宝马(BMW)(BMWG.DE)9月在华销量飙升55%,奥迪增加20%,现代汽车(005380.KS)则增长15%.(完)